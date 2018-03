Din ,,puţul scrierii lui Primăria Carei,, O ocheada pe pagina de Facebook a Primariei Carei scoate in evidenta faptul ca nu mai exista corectura la textele postate. Cica un barbat ,,se rula,, cu autoturismul, inarmat cu un cutit de care il flutura pe geam. Foame mare la scribul din Primarie de acum 10 ore….,,trei barbati au escalad,, un gard al fostei cooperative Staruinta. O fi de vina ziua de luni …dupa cea de duminica. Da e bine ca se scrie despre Politia Locala din subordinea Primariei Carei daca tot nu depune Raport de activitate de doi ani….vor avea de unde ,,sa se ia material didactic,,. Sa aveti o saptamana luminata! Sa ne… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

- Nu este an in care drumul ce strabate mun. Carei de la un capat la altul sa fie impecabil indiferent de anotimp și sa se poata circula pe el fara grija ca riști sa iți rupi mașina in el. Sau o avea primaria Carei vreo colaborare cu service-urile de masini? Nu este singura artera principala brazdata…

- Buletin de Carei solicita UATM Carei adica Primariei Carei sa faca publica, pe site-ul sau oficial, conform LEGII, Strategia de achiziții publice care lipseste din anul 2014 incoace. Deoarece este vorba despre BANI PUBLICI, despre modul lor de cheltuire. Potrivit HG 395 din 2016, la art.12, alin(6)…

- "Voi transmite tot interviul live pe contul meu de Facebook - asa ca va astept aici! Vreau sa lamuresc si sa inchid definitiv toate temele din trecut ( plus minciunile si mizeriile lui Dragnea si ale Grupului lui Propaganda)", a anunțat Victor Ponta pe Facebook. "Dupa aceasta "socoteala" finala…

- Buletin de Carei raspunde solicitarilor cetatenilor care platesc impozite si taxe locale catre Primaria Carei. Astazi, strada Morii. Locuitorii au luat legatura verbal cu conducerea Primariei Carei pentru a le prezenta situatia in care se afla de ani de zile. La fata loculuiau fost si primarul si…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a anuntat ca va da in judecata Ministerul Fondurilor Europene, pentru ca, la patru ani de cand a primit masterplanul pentru perioada 2014-2020, judetul Ilfov nu a primit aprobarea pentru depunerea documentatiei de accesare a fondurilor europene…

- Buletin de Carei solicita conducerii Primariei Carei sa ia masuri pentru actualizarea site-ului oficial al sau. Pe www.municipiulcarei.ro apar Sectiuni intregi unde singura informatie oferita este...Aceasta categorie este goala! E vorba de Subregistrul datoriei publice, de Acte si probleme, Raport…

- Cel care il insoteste pe consilierul Szasz la procesele pe care le are la diverse instante il sustine si in mediul online. Triada de presa din jurul primarului Kovacs se dezlantuie doar impotriva celor care prezinta date concrete din activitatea Primariei Carei de unde de fapt sunt platiti si ei sub…

- Decalajele economice intre judetele Romaniei s-au accentuat in perioada 2000 - 2014, iar intre regiunile din Europa Centrala si de Est (ECE) s-au redus, reiese dintr-un document al Consiliului de Programare Economica, publicat pe site-ul Comisiei Nationale de Prognoza (CNP). "Intre judetele…

- Sfidarea careienilor de catre Primarie nu se reduce doar la neinformarea lor privind modul de administrare a banului public ci si la lipsa de informare in timp util privind data la care au loc sedintele publice ale Consiliului Local. Astazi, 13 martie 2018, de la ora 13,00 primarul a convocat o sedinta…

- Mai sunt 8 zile pana cand va puteti depune dosarul pentru participarea la concursul pentru postul vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Directiei Economice, Serviciul Buget Contabilitate. Atentie, se cere un minim de 9 ani vechime in specialitatea studiilor. Candidatii…

- Preotul roman ortodox Gheorghe Sorian a fost acuzat de catre presa de casa a Primariei Carei ca a facut o serie de acuzatii la adresa primarului si a Consiliului Local, acuzatii care insa nu au fost dovedite. Preotul din Ianculesti dezminte faptul ca a fost abordat de Protopop pentru a-si cere scuze…

- Locuitori de pe strada Uzinei au solicitat Buletin de Carei date despre lucrarile care au loc pe trotuarele lor. In aceasta perioada o firma din Cluj Napoca efectueaza lucrari de introducere a unor cabluri electrice in municipiu. Potrivit datelor oferite de Rakovki Francisc de la serviciul Tehnic…

- La o zi de la anuntul Primariei Carei de demarare a lucrarilor de asfaltate, acestea s-au oprit. Asa au fost plombate gropile in cursul zilei de ieri, cu mixtura asfaltica la rece. Poate cineva si-a dat seama cineva de la sectorul Drumuri din Primarie ca e mai bine sa efectueze plombarile in alte conditii…

- Nicolae Robu, primarul Timișoarei, a fost amendat luni de Poliția Locala, dupa ce edilul a recunoscut, intr-o postare pe Facebook, ca a parcat pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați, in parcarea Spitalului Municipal, relateaza Hotnews.

- Nicolae Robu, amendat pentru ca a parcat pe locurile pentru persoanele cu handicap. Edilul din Timișoara a fost sancționat, luni, de Poliția Locala cu 580 de lei, dupa ce, cu o zi inainte, ceruse sa fie amendat pentru ca a parcat pe locurile destinate persoanelor cu handicap. Primarul Timișoarei s-a…

- Desi afara e soare in toata regula cum se spune, unii scribi nu vor nicicum sa lase scaunul caldut din Primarie pentru a se scobora in mijlocul evenimentelor daca tot posteaza informatii oficiale despre ele, evident postarile fiind platite. Priviti informatiile seci de pe pagina Primariei Carei. Nici…

- In municipiul Carei si-au deschis pana in prezent birou parlamentar pentru audiente senatorul Turos Lorand si deputatul Erdei D. Istvan , ambii de la UDMR Satu Mare. Niciunul dintre parlamentarii romani din judetul Satu Mare nu are cabinet la Carei. Romanii din zona Carei care doresc sa ia legatura…

- O femeie cu handicap din Lugoj a fost amendata pentru ca a parcat chiar pe un loc destinat persoanelor cu nevoi special, iar polițistul care a intocmit procesul verbal a comis o grava greșeala gramaticala. O femeie cu nevoie speciale și-a parcat mașina in fața Primariei din Lugoj, pe un loc rezervat…

- Campanie pentru protejarea spatiilor verzi de pe domeniul public din Carei. Caruta parasita de luni de zile pe spatiul verde din parcul dendrologic a fost mutata cativa metri mai incolo….pe un alt spatiu verde. Utilajul greu de pe str.Ignisului stationeaza in continuare pe spatiul verde! Buletin de…

- Cat va mai dura pana cand conducerea UAT Carei va intelege ca trebuie sa respecte legea si locuitorii orasului precum si administrarea bugetului local? Primaria Carei nu este nici SRL si nici afacere de familie ci organizatie guvernamentala. Primaria Carei a cumparat din banii careienilor, pentru …

- Buletin de Carei a primit pe adresa redactiei raspunsul de la Garda de Mediu Satu Mare oferit prin bunavointa oamenilor cu spirit civic care nu clacheaza la terorismul promovat de presa de casa a administratiei Kovacs-Keizer la adresa comentatorilor persoane fizice. Modul de evaluare al starii…

- Liderii Primariei Cluj-Napoca au gasit un nou top care arata ca în orașul de pe Someș curge ”lapte și miere”. ”Cluj-Napoca este clasat pe primul loc în România, locul al 6-lea din 129 de orașe la nivel european privind rata scazuta…

- Primaria Carei alias UATM Carei isi bate joc de contribuabili dar si de statul roman. Pe langa faptul ca datele de contact ale Primariei Carei sunt identice cu cele ale presedintelui UDMR Carei mai si platim persoane care sa administreze un site…straveziu. http://www.buletindecarei.ro/2018/02/adresele-si-telefoanele-primariei-carei-din-romania-preluate-de-udmr-carei.html…

- Politia Locala Carei nu mai raspunde la numarul de telefon al Buletin de Carei. Am afirmat ca vom suna la numarul de telefon indicat pe pagina Primariei Carei pentru semnalarile distrugerii spatiilor verzi intretinute cu bani publici pana cand se vor lua masuri. Am sunat de pe alt numar pentru a semnala…

- Introduceti pe Google cuvintele …presedinte UDMR Carei… si vedeti ce obtineti. Accesati primele doua rezultate… Buletin de Carei intreaba conducerea UDMR Carei daca nu are posibilitatea de a dispune de o adresa de mail proprie pentru conducerea sa macar sau de un numar de telefon inregistrat pe numele…

- O caruta stationeaza de luni de zile pe spatiul verde din domeniul public al mun.Carei aflat in Parcul Dendrologic fara ca cineva sa ia masuri. De cine se teme administratia Kovacs-Keizer de nu ia masuri sau ce obligatii are fata de proprietarul carutei? Terenul din parcul dendrologic Carei se afla…

- Un careian cu spirit civic si cu dragoste pentru orasul sau reclama gunoaie la iesirea spre Capleni in zona trecerii peste calea ferata. ,,Pe aceasta cale, Primaria Carei solicita locuitorilor municipiului sa protejeze spațiile verzi, pentru a caror intreținere se cheltuiesc sume importante din bugetul…

- ,,Pe aceasta cale, Primaria Carei solicita locuitorilor municipiului sa protejeze spațiile verzi, pentru a caror intreținere se cheltuiesc sume importante din bugetul local, adica din banii contribuabililor. De asemenea, locuitorii care observa astfel de distrugeri ale spațiilor verzi sunt rugați sa…

- Buletin de Carei a publicat imagini cu ulmul secular deosebit de valoros taiat in 10 ianuarie 2018 si cu pinul negru secular doborat fara mila. Potrivit unui director din Primaria Carei, acesta din urma ar fi fost uscat pentru ca…nu e verde. Daca cu acesti specialisti se lucreaza la UATM Carei nici…

- In fiecare zi, consilierul primarului din Carei dar si fin al acestuia posteaza materiale pe blogul sau personal in timpul orelor de program. Sau poate primarul Kovacs i-a stabilit orarul de lucru …intre postarile din presa care ataca presa independenta. Nimic despre taierile de arbori protejati…

- Gheorghe Piperea a fost consilier onorific al fostului premier Mihai Tudose pe chestiuni de fiscalitate, banking, piata de capital si insolventa, iar Remus Vulpescu a fost consilier onorific pentru Strategia de dezvoltare economica integrata, ambii cu activitate neremunerata. Pe 13 noiembrie…

- Un cititor fidel al Buletin de Carei a semnalat existenta unei minipiete de masini pe Calea 25 Octombrie, DN19, pe spatiul verde. Masinile au puse in geam caracteristicile si conditiile de vanzare. Oare in zona nu patruleaza Politia Locala din subordinea Primariei Carei? Sa fie vorba de o noua parcare…

- In timp ce eram implicati in diverse activitati dedicate aniversarii a 168 de ani de la nasterea poetului nepereche Mihai Eminescu am primit semnalari de la cititori ca familia Ciuta a fost din nou in centrul atentiei consilierului si finului primarului Kovacs. Asalturile sale sunt identice cu cele…

- „Ziua Culturii Naționale” și implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu a fost sarbatorita luni, 15 ianuarie si la Carei. Activitatile au debutat cu maratonul poeziei romanesti, o activitate coordonata de Adrian Stefanuti. A urmat apoi caravana poeziei eminesciene iar…

- Fostul consilier al primarului Kovacs, politicianul Megyeri Tamas Robert, cu studii medii, manipuleaza cititorii de limba maghiara oferind informatiile selectiv. Despre sedinta extraordinara in care au fost dezvaluite in cadrul dezbaterilor cresterile de peste 400% a cheltuielilor de la Spitalul Municipal…

- Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a UE, spera sa demareze in prima jumatate a acestui an procedura care sa ii permita aderarea la zona euro, a anuntat joi ministrul bulgar de Finante, Vladislav Goranov, transmit Reuters si AFP. Goranov a dezvaluit ca Bulgaria va cere…

- Urmariti desfasurarea sedintei de Consiliu Local despre care consilierul primarului spune ca a fost una furtunoasa desi nu a fost nici urma de agitatie sau zbucium. Iar a incurcat notiunea unui cuvant din limba romana dar mai are timp sa invete ca doar este tanar. Cum sa fie furtunoasa o sedinta in…

- In cadrul sedintei extraordinare de astazi, 8 ianuarie 2018, consilierii majoritari au votat noile salarii de baza pentru functiile contractuale ale aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice de interes local. Acest proiect nu a fost votat de catre consilierul ales Ilie Ciuta, …

- Incepand de azi, 8 ianuarie 2018, se pot platit taxele si impozitele locale. Serviciul de impozite si taxe locale din Primaria Carei acorda ca in fiecare an o bonificatie de 10% celor care achita integral, pana la data de 31 martie, impozitele datorate pentru acest an. Buletin de Carei

- Prima sedinta a Consiliului Local Carei din acest an va avea loc luni, 8 ianuarie, de la ora 13,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Carei. Sedinta este una extraordinara. Pe Ordinea de Zi figureaza 7 puncte . Bugetul de venituri si cheltuieli de la Spitalul Municipal este intocmit doar pentru…

- Medicul sef al Sectiei de Psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, dr. Diana Carjaliu Meliu a postat pe contul sau de Facebook cum arata o zi obisnuita de lucru pentru cadrele medicale de pe aceasta sectie. Din relatarile medicului observam prin ce sunt nevoite sa treaca…

- Incepand din luna august 2017, in prima zi de miercuri a fiecarei luni au loc exercitii pentru verificarea functionarii mijloacelor de alarmare a populatiei, astfel incat sa fie centralizate permanent datele privind starea echipamentelor de avertizare si alarmare, precum si pentru pregatirea continua…

- Concert in fabrica la Ecolor. Producție intrerupta pentru o ora FOTO Salariații producatorului de mobilier Ecolor Jucu au intrerupt producția timp de o ora pentru a asculta un concert de colinde. “Ieri a fost o zi a cadourilor pentru toata lumea, de la A la Z - sau, cum ar veni în…

- Cea de-a IV-a editie a Festivalului de Datini si Obiceiuri de Craciun organizat de catre Despartamantul ASTRA Carei in data de 17 decembrie va fi transmis in data de 23 decembrie 2017 de la ora 15,00 pe postul Nord Vest TV. La aceasta manifestare au participat 258 de colindatori din judetul Satu…

- Pentru cei care sunt prieteni cu matematica pagina Primariei Carei reprezinta un ou Kinder plin cu surprize. Pentru noi, contribuabilii careieni, surprizele sunt neplacute din punct de vedere financiar dar mai ales al conformitatii cu situatia din teren. ,,In bilanțul sau, primarul Eugen Kovacs a…

- Va prezentam un material aparut pe pagina Primariei Carei dupa ultima sedinta a Consiliului Local Carei din data de 20 decembrie 2017. Sedinta a avut loc in sala festiva pictata doar cu simbolistica maghiara chiar daca achitarea lucrarilor a fost facuta din bani publici. Exprimarea in limba romana…

- Monumentul comemorativ al fostilor refugiati si expulzati din 1940 primeste aprobare de amplasare de la Primaria Carei doar in statia de taxi din fata bustului lui Avram Iancu din Carei in cu totul alt loc decat cel aprobat de Consiliul Local in iulie 2015. Faptul este confirmat printr-un articol…

- Primaria Carei a organizat in cadrul ultimei sedinte a consiliului Local o excursie la obiectivele din oras realizate in cursul acestui an. Nici de aceasta data primarul Kovacs nu a avut taria de a recunoaste ca nu toate sunt lapte si miere in cadrul administratiei pe care o conduce totalitar alaturi…

- Donald Trump informeaza ca s-ar putea baza mai mult pe arsenalul sau nuclear pentru a contracara atacuri non-nucleare. "Puterea fara rival este calea cea mai buna de aparare" a declarat presedintele Statelor Unite. Informatia a fost oferita presei chiar de presedintele Donald Trump care a…