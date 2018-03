Stiri pe aceeasi tema

- O știre falsa, potrivit careia Silvana Riciu ar fi murit, a aparut pe internet. Informația i-a ingrozit pe fanii și apropiații artistei, iar Silvana Riciu este foarte suparata pentru ce s-a intamplat. Prima reacție a indragitei cantarețe de muzica populara a fost sa se amuze, insa dupa aceea Silvana…

- Un cioban din Dolj a fost amendat dupa ce i-au murit mieii. Barbatul a fost izolat doua saptamani din cauza zapezii, pentru ca in zona nu se putea ajunge cu niciun mijloc de transport pentru a lua animalele moarte. Ilie Barbu a inchiriat un teren in județul Gorj, unde a dus cateva sute de oi și capre.…

- Cantareata de muzica populara din Gorj, Cristina Fulgusin Mateias, a murit cu zile. Fiica ei a povestit la o emisiune ca tusea de o luna, dar a refuzat sa mearga la spital. Cand starea i s-a agravat, a fost chemata ambulanta, dar deja a f...

- Cristina Fulgusin Mateias, cantareata de muzica populara si realizator de emisiuni la Radio Accent, a murit luni, in jurul orei 00.00, la spital, scrie wowbiz.ro. Povestea fabuloasa a artistei a fost spusa chiar de fiica ei, Nicoleta, tanara care nu poate sa-si revina din soc. Citeste si O…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta in apartamentul ei pe 10 martie. Ușa i-a fost sparta, pentru ca nimeni nu o mai vazuse de cateva zile și nici nu raspunsese la telefon, iar femeia a fost gasita in baie, cazuta pe gresie. A suferit o hemoragie interna Primul om care a patruns in locuința Israelei…

- Autopsia a aratat ca Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt și a provocat o hemoragie interna. Potrivit apropiaților, femeia de afaceri n-a ascultat de sfatul medicilor. In ultima perioada, ea incepuse sa manance cantitați mari de mancare, lucru complet interzis dupa o astfel…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o raceala. „Nu stiam ca este atat de bolnava sa…

- Cristina Fulgusin Mateias, cantareata de muzica populara, a murit la doar 51 de ani. Fiica ei, rudele, dar si multi colegi de breasla au fost socati cand au aflat aceasta veste cumplita.Silvana Riciu a postat un mesaj pe contul ei de socializare in care lasa de inteles ca femeia ar fi fost racita, scrie…

- ”Cu durere in suflet, anunț trecerea in neființa a minunatului Om de radio, televiziune și artist, CRISTINA MATEIAȘ. Drumul sa-ți fie lin și lumina vesnica!”, este postarea afișata noaptea trecuta, in jurul orei 2,00 de Petrica Mațu Stoian. Cristina Fulgușin Mateiaș s-a nascut la Balanești…

- Gripa face ravagii in Romania! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei ajuns la 95. Anunțul a fost facut de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica. Cele mai multe dintre victime nu erau vaccinate antigripal.…

- Un avion privat, care decolase din Emiratele Arabe Unite si se indrepta spre Turcia, s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-vestul Iranului, in urma incidentului aviatic pierzandu-si viata unsprezece persoane, inclusiv fiica unui om de afaceri turc, informeaza agentia

- Durerea de spate este una dintre cele mai întâlnite probleme de sanatate ale zilelor noastre. Durerea de spate poate aparea din cauza unor traumatisme, a unor infecții, tumori sau a poziției nepotrivite. Chiar daca, de cele mai multe ori, durerea de spate are o cauza…

- Israela Vodovoz a murit in locuința ei, iar avocata ei a dezvaluit cauza adevarata a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit in direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic. Conform avocatei, Israela ar fi murit din cauze naturale,…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Au aparut noi imagini cu fostul spion rus și fiica lui, care au fost otraviți. La cinci zile dupa ce au fost gasiți inconștienți, Sergei Skripal Skripal și fata sa, sunt inca internați in spital, impreuna cu detectivul Nick Bailey. Acesta din urma e casatorit, are doi copii și a fost și el otravit cu…

- "Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru sa fie bun si sanatos", a declarat Maria Krautzberger, coordonatoarea acestui studiu realizat de Oficiul Federal german pentru Mediu, studiu bazat pe numeroase statistici stiintifice si epidemiologice. In afara acestor decese, emisiile de dioxid…

- Probleme in aceasta dimineața in Teleorman. Circulatia feroviara este blocata, joi, intre statiile Tarnavele si Vlasca, dupa ce liniile de cale ferata au fost inundate. Din cauza schimbarii bruște de vreme, zapada s-a topit rapid și a inundat liniile de cale ferata. Potrivit Centurlui Infotrafic, circulatia…

- Este cunoscut faptul ca lui Jean- Claude Van Damme ii place viața de noapte din București, el fiind vazut in repetate randuri petrecand in cluburile de pe malurile Damboviței. Se pare ca celebrul actor nu a scapat de bataie, s-a intamplat chiar de doua ori, iar Codin Maticiuc a marturisit adevaratele…

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- Madalina Manole a murit chiar de ziua ei. Pe 14 iulie 2010 a implinit 43 de ani. Trupul fara viata al regretatei artiste a fost gasit de Petru Mircea chiar in vila din Otopeni unde locuiau. Ei au un baiat impreuna, care s-a nascut pe 8 iunie 2009. Petru Mircea Jr. este crescut de soțul […] The post…

- David Astori, capitanul Fiorentinei, a decedat in cursul nopții de sambata spre duminica, la numai 31 de ani! El a fost gasit fara suflare intr-o camera a hotelului “La’ di Moret” din Udine, unde echipa viola trebuia sa joace astazi in campionatul Italiei. Ca urmare a acestui tragic eveniment, partida…

- Sfarsit cumplit pentru femeie de 52 de ani. A murit arsa de vie in propriul pat din cauza unei tigari. Locuia intr-un apartament din statiunea Sarata Monteoru impreuna cu mama ei de 73 de ani.

- Amalia Nastase a simțit pe propria piele ce inseamna sa fii blocat cu mașina, pe un drum național, in toiul iernii. Ex-soția fostului mare tenismen al Romaniei a povestit ca a sunat la 112, iar persoana care a preluat apelul i-a oferit un raspuns halucinant, precizand ca mașinile responsabile cu dezapezirea…

- O femeie a murit in conditii inca neelucidate iar concubinul ei declara ca ea ar fi avut gripa si ca nu s-a tratat. Victima se numeste Livia Radasanu (45 de ani), din comuna Todiresti si locuia fara forme legale in satul Mihoveni din comuna scheia. Livia Radasanu era cunoscuta ca fiind consumatoare…

- Gerul care s-a abatut de doua zile peste teritoriul țarii noastre a facut doua victime. Doi barbați care se aflau in timpul serviciului au decedat! Ei erau paznici și au improvizat o sursa de incalzire, dar s-au intoxicat cu monoxide de carbon și au murit. Agenții de paza care au intrat in schimbul…

- O batrana din județul Ialomița a murit din cauza gerului napraznic. Femeia din localitatea Adancata a cazut in drum nu se știe cu exactitate cand. Atunci cand a fost gasita, batrana era inghețata bocna. Femeia avea inca puls, cand a fost preluata de ambulanța, insa odata ajunsa la spital, lucrurile…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 50, a informat joi seara Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 37, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si erau nevaccinate…

- Ionuț Liviu Sugacevschi, cunoscut drept „Jaguarul” de la Exatlon, a devenit in scurt timp revelația show-ului. Meciul cu Mexicul, in care sportivul a invins de trei fara drept de apel, l-a transformat intr-unul din favoriții acestei competiții. Puțini știu, insa, prin ce drama a trecut Ionuț, in urma…

- „Mentionam ca, la acest moment, in bazele noastre de la Sectiile de Drumuri Nationale si districte din judetele Moldovei avem pregatite 75 de autoutilaje de deszapezire proprii si 347 inchiriate, conform contractelor, la care se adauga alte 117, la cerere. Chiar daca unii dintre romani se pregatesc…

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), porivit News.ro . Prin comparatie, in 2016, sporul…

- Doi barbati din judeul Mures, unul de 40 de ani si unul de 50 de ani, au murit saptamana trecuta, iar analizele de laborator au confirmat existenta virusului gripal AH1N1. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Mures au anuntat, miercuri, ca s-au confirmat doua decese din cauza gripei la doi…

- Sase decese din cauza gripei Un barbat de 78 de ani, diagnosticat cu gripa, a murit, astazi, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Târgoviste. Potrivit ultimei raportari a Ministerului Sanatatii, în acest sezon, 6 pacienti au murit din cauza gripei…

- Nu sunt cazuri noi de gripa la Institutul Regional de Oncologie din Iasi, a declarat, astazi, pentru postul nostru de radio, managerul, Mirela Grosu. Ea a mai spus ca in prezent 11 bolnavi din spital au fost diagnosticati cu gripa, in unele cazuri de tip AH1N1. Mirela Grosu a confirmat ca o pacienta…

- Nicole Finn, o femeie in varsta de 43 de ani din Statele Unite, a primit inchisoare pe viața, dupa ce aceasta și-a infometat cei trei copii adoptați, fapt ce a dus la moartea unei fete de 16 ani.

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, ieri, intr-o clinica de la Viena, la varsta de 63 de ani. Cauza mortii a fost un cancer pulmonar. De profesie inginer chimist, Verestoy a intrat in politica im...

- Val de tragedii in Suceava in aceasta iarna. Sapte persoane au incetat din viata din cauza frigului naprasnic, printre victime aflandu-se si un copil de doar doi ani si patru luni. Primul deces din cauza hipotermiei din sezonul rece 2017-2018 a fost inregistrat in data de 31 octombrie 2017 in cazul…

- Cauza decesului celor doua femei, mama si fiica, gasite intamplator in casa de vecini, intr-o locuinta din centrul vechi al Brasovului , dupa mai bine de doi ani, ar putea fi imposibila pentru medicii legisti, deoarece au mai ramas doar scheletele femeilor, nu si tesut pentru analize. Totusi, se banuieste…

- Renumitul actor rus Armen Djigarhanean a ajuns la spital din cauza unor probleme la inima. Medicii spun insa ca viața artistului este in afara oricarui pericol. Potrivit lor, Djigarhanean a lucrat prea mult in ultimele zile, iar oboseala i-a provocat dureri de inima și nevralgie.

- Atat parintii bebelusului, cat si cadrele medicale sustin ca acesta a venit pe lume fara sa prezinte probleme de sanatate. Politistii au fost sesizati chiar de conducerea spitalului, care in noaptea respectiva a incercat sa ii salveze viata micutului. "A facut stop cardiac, nu stiu din ce…

- O fetița de numai un an și șase luni a murit, joi dimineata, la Spitalului Județean de Urgența Satu Mare. Micuta a fost adusa cu ambualanta la spital, miercuri seara, cu temperatura de 39 de grade și semnalmentele varicelii, astfel ca medici i-au administrat un tratament adecvat,

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…

- Ce spune mama Antoniei despre relația artistei cu fiica ei, Maya. Adevarul a ieșit la iveala, dupa ce fostul socru al vedetei a acuzat-o ca iși neglijeaza copilul . Se pare ca intre cele doua exista o legatura foarte stransa, dupa cum spune chiar Denise Iacobescu. Mama Antoniei a dezvaluit cum a petrecut…

- Gradina Zoologica din Londra a fost redeschisa dupa incendiul de sâmbata în care au murit mai multe animale si în urma caruia mai multi angajati au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cauza izbucnirii incendiului în zona destinata copiilor, Animal…

- In timp ce toata lumea s-a bucurat de impacarea dintre Justin Bieber și Selena Gomez, mama artistei a trait cel mai aprig coșmar al sau: fiica sa, in ”ghearele” controversatului artist. Mama Selenei Gomez e impotriva relației cu Justin Bieber Potrivit TMZ, mama Selenei Gomez a ajuns pe mainile doctorilor…