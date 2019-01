Corina Iacob, judecator la Tribunalul Bistrița-Nasaud, trimisa in judecata de procurorii DNA, la finele anului 2017, a fost condamnata de Curtea de Apel București la 2 ani și 8 luni de inchisoare cu suspendare. Sentința nu este defintiva și a fost atacata in apel la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), unde nu ar fi exclus sa scape de din cauza de… amestec SRI. Relația de amiciție cu fostul judecator și ex-secretar de stat Ovidiu Puțura i-a fost daunatoare judecatoarei Corina Iacob. Aceasta a fost trimisa in judecata de procurorii DNA care au acuzat-o de luare de mita. Și sa nu va gandiți…