- O femeie susține ca a fost lasata singura într-un avion al companiei Air Canada, dupa ce a adormit în timpul unui zbor, scrie BBC News. Tiffani Adams spune ca a adormit în timpul cursei din Quebec spre Toronto, pe 9 iunie. Când s-a trezit, era înghețata de frig…

- Cel putin noua persoane au fost ucise intr-o explozie in apropierea Data Darbar, cel mai mare templu sufit din sudul Asiei, in orasul pakistanez Lahore, a informat politia, noteaza The Guardian.

- O femeie a murit și alte 46 de persoane au fost ranite in urma confruntarilor dintre protestatari și forțele de ordine in timpul manifestațiilor antiguvernamentale din capitala Venezuelei, Caracas, potrivit The Guardian, relateaza Mediafax.Femeia, in varsta de 27 de ani, a decedat intr-un…

- "Zborul Wizz Air W6 3081 de la Bucuresti la Bruxelles Charleroi de pe 1 mai 2019 a fost nevoit sa revina la sol dupa decolare din cauza impactului cu o pasare. Aeronava este verificata conform procedurilor. Timpul estimat de plecare este ora locala 13:00. Pasagerii sunt tratati conform regulamentelor…

- Un avion Boeing 767, care apartine Air Zimbabwe a cerut sa aterizeze de urgenta pe aeroportul din Johannesburg, Africa de Sud, dupa ce un motor a luat foc in aer, informeaza Mediafax.Citește și: Vizitatorii pot intra doar pe baza de rezervare la expoziția Leonardo da Vinci de la Muzeul Luvru,…

- Un rus beat a provocat teroare intr-un avion de pe cursa Bangkok - Moscova. Barbatul, in varsta de 43 de ani, este medic anestezist la un spital din Rusia. El a incercat sa deschida usa iesirii de urgenta a aeronavei la o altitudine de peste 10 mii de metri.

- Un avion danez de lupta F16 a lovit o pasare vineri deasupra insulei Bornholm, pilotul fiind nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul de pe insula din Marea Baltica, a anuntat pe Twitter armata daneza, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Citeste si: Droguri pe o nava a Marinei in Muntenegru:…

- Un avion al British Airways a declarat urgenta in timpul zborului, in timp ce zbura pe ruta Calgary (Canada) – Heatrhrow (Londra), dupa ce un pasager a inceput sa se simta rau. Zborul are numarul BA 102 si trebuie sa ...