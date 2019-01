Stiri pe aceeasi tema

- Dieta mediteraneana nu este o dieta in sine, ci un stil de viața. Iar nutriționiștii o plaseaza in clasamentul celor mai bune regimuri alimentare in 2019. De ce? Pentru ca te ajuta sa slabești sanatos, sa reduci riscul de diabet, boli cardiace, accident vascular cerebral și unele forme de cancer, scade…

- Soriciul. Un deliciu pentru romani. O gustare ciudata pentru strainii care abia daca il incearca. In preajma sarbatorilor, e un preparat traditional care, cel putin la noi in tara, nu lipseste de pe masa. Nutritionistii trag insa un semnal de alarma

- O dieta saraca in proteine si bogata in carbohidrati ar putea fi cheia pentru o viata mai lunga si o imbatranire sanatoasa a creierului, sugereaza un nou studiu efectuat in Australia si citat marti de Press Association. Oameni de stiinta de la Universitatea din Sydney au ajuns la aceasta concluzie in…

- Ești in cautarea unei diete rapide și simple, care sa te ajute sa dai jos kilogramele in plus? Ei bine, cura de slabire de care ai nevoie este extrem de utila, mai ales in perioada postului, caci este fara carne, timp de 10 zile.

- Nutritionistii rusi recomanda sa limitati consumul de carbohidrati, in special zaharurile, scrie realitatea.net.De asemenea, nu este recomandat consumul de grasimi animale. Cantitatea de sare și fluidele din alimentație este de asemenea limitata.

- Te concentrezi mai greu și ți se pare ca memoria iți joaca feste? Atunci e timpul sa iei masuri. Exista mai multe alimente care iti pot ajuta creierul, pe care ar fi bine sa le incluzi in dieta ta. Fructe de padure Fructele de padure au cel mai mare continut de antioxidanti care au un rol protector…

- 1. Dieta ketogenica Dieta ketogenica poate fi una dintre dietele revoluționare pentru anul 2019. Obiectivul sau principal este pierderea in greutate și din ce in ce mai multa lume dorește sa o urmeze. Programul dietei ketogenice se concentreaza pe o dieta bogata in carbohidrați și o cantitate…

- Dieta de toamna trebuie sa contina cat mai multe fructe si legume de sezon, dar si reguli noi fata de alimentatia recomandata in timpul verii. Pentru a evita cresterea in greutate odata cu schimbarea meniului, exercitiile fizice raman o necesitate si toamna. Corpul are insa nevoie de un aport mai ridicat…