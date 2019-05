Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, joi, cererea de pensionare depusa de procurorul general Augustin Lazar, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Decizia va fi inaintata presedintelui Klaus Iohannis care urmeaza sa emita decretul de eliberare din functie…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, susține ca procurorul general Augustin Lazar ar trebui sa fie exclus din magistratura. El arata ca toți cei care il susțin ”in frunte cu Iohannis cel Sinistru” sunt ”ființe bipede absolut nefrecventabile”.Citește și: SURSE - Klaus Iohannis pregatește o mare…

- Parlamentul Romaniei a votat din nou Bugetul de Stat pentru 2019, așa cum a fost propus de actuala guvernare. Este un buget bine facut, cu alocari in raport, cu nevoile de buna funcționare instituționala și cu obiectivele programului de guvernare și nu exista niciun motiv serios pentru modificare, așa…