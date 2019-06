Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 57 de ani a fost gasit mort, probabil electrocutat, in noaptea de marți spre miercuri, in subsolul unui bloc inundat, din municipiul Lupeni, județul Hunedoara. Descoperirea șocanta a fost facuta de pompierii chemați sa evacueze apa, in urma ploilor torențiale, care au inundat mai multe…

- Legea pentru completarea OUG 28/2013, care prevedea posibilitatea accesarii de fonduri de la bugetul de stat pentru construirea de retele de curent si gaz, a fost adoptata miercuri in Camera Deputatilor. PNDL va cuprinde si o sectiune de finantare dedicata construirii/modernizarii si/sau extinderii…

- INVITATIE - Luni, 29 aprilie 2019, a doua zi a Sfintelor Pasti, Inalt Preasfintitul Mitropolit ANDREI al Clujului, v-a oficia Sfanta Liturghie, insotit de preoti si diaconi la biserica parohiei "BISTRITA SUBCETATE" din Bistrita, zona ANL, incepand cu ora 9. Credinciosii dornici de a trai mai intens…

- Incendiu puternic la biserica monument istoric din localitatea timiseana Sustra. Focul a pornit din zona acoperisului si s-a extins rapid. Turla lacasului de cult s-a prabusit. Slujba de duminica nu incepuse si nimeni nu era in biserica in momentul in care a izbucnit incendiul.

- O adolescenta de 15 ani din comuna Smardioasa din județul Teleorman este acuzata ca a nascut singura acasa și ca și-a ascuns bebelușul intr-o soba. Parinții nu știau ca fiica lor este insarcinata și au dus-o la spital, dupa ce au gasit-o in casa sangerand. Polițiștii au fost anunțați de medicii spitalului…

- In a doua duminica din Postul Mare, a Sfantului Ierarh Grigore Palama, 24 martie 2019, la Biserica "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil" din localitatea Dumbraveni, Protopopiatul Beclean, judetul Bistrita- Nasaud, s-a desfasurat o intalnire catehetica la care au participat numerosi credinciosi din…

- Dacian Ciolos a adaugat ca ambitia aliantei este sa se situeze pe prima pozitie in urma scrutinului din 26 mai. "Sa castigi niste alegeri inseamna sa le castigi, adica sa fim pe prima pozitie. Asta este ambitia noastra. Sondajele, ele pot sa varieze foarte mult, si in sus, si in jos, pana…