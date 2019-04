Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de permise de conducere au fost reținute de polițiștii Serviciului Rutier, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare in perioada 28 – 30 martie, in urma unor acțiuni desfașurate pe raza județului. Pe parcursul acestor zile, polițiștii rutieri au aplicat peste 140 de sancțiuni…

- Polițiștii gorjeni au descins in doua comune din Gorj, fiind efectuate 6 percheziții domiciliare in Matasari și una in Dragotești, de unde au fost ridicate produse cosmetice in valoare de aproximativ 110.000 lei, care urmau sa fie comercializate , fara drept. Polițiști din cadrul Inspectoratului de…

- Polițiștii au fost alertați prin 112, in legatura cu mirosul insuportotabil emanat dintr-un apartament, al unui bloc de pe strada Lacul Balea din Ploiești. Luni seara, in jurul orei 19.30, o locatara a blocului 32, de pe strada Lacul Balea, a sunat la 112, semnaland situația. Polițiștii s-au deplasat…

- O scena cutremuratoare a șocat o țara intreaga. O femeie din Columbia s-a sinucis impreuna cu fiul ei de zece ani. Polițiștii care au implorat-o sa nu faca acest gest au izbucnit in lacrimi dupa ce aceasta a decis sa se arunce in gol. Jesse Paola Moreno Cruz, in varsta de 32 de ani, s-a dus pe "La Variante",…

- Cadavrul unui bebeluș a fost gasit, marți dimineața, in scara unui bloc din municipiul Petroșani. Polițiștii fac verificari pentru a stabili daca bebelușul s-a nascut viu și cum a ajuns in acel loc, transmite Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara,…

- Descoperire șocanta intr-o locuința din Galda de Jos. Polițiștii au gasit cadavrul unui barbat de 71 de ani, ascuns in lada frigorifica Cadavrul unui barbat de 71 de ani, din Galda de Jos, a fost gasit in lada frigorifica din locuința sa. Se pare ca acesta a fost pus acolo de catre fiul sau, in […]…

- Capitanul unei nave, un barbat in varsta de 66 de ani, de naționalitate georgiana, a fost gasit mort la bordul navei, in Portului Constanța. Moartea este considerata suspecta, pentru ca pe trupul barbatului au fost gasite urme de violența, conform Mediafax.Polițiștii constanțeni de la Serviciului…