Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 52 de ani a fost gasita fara suflare, in casa pe care o inchiriase din localitatea Fasano, Italia. Trupul femeii era intr-o stare avansata de descompunere, iar polițiștii au transmis ca, cel mai probabil, aceasta a murit in urma cu aproximativ trei saptamani.

- A fost gasit trupul fetitei romance de 8 ani, victima a militarului devenit criminal in serie, in Cipru, potrivit digi24.ro.Ramasitele fetei erau intr-o valiza, pe fundul aceluiasi lac toxic unde ucigasul si-a aruncat si alte victime. Tot acolo a fost gasit si cadavrul mamei ei, saptamana…

- Ramasitele fetei erau intr-o valiza, pe fundul aceluiasi lac toxic unde ucigasul si-a aruncat si alte victime. Tot acolo a fost gasit si cadavrul mamei ei, saptamana trecuta. Cele doua romance au fost primele victimele ale primului criminal in serie din istoria Ciprului. Barbatul de 35 de…

- Testele ADN arata ca Jan Karbaat, directorul unei clinici de fertilizare din Olanda, care a murit in 2017, și-a folosit sperma, in loc de cea a donatorilor, devenind tatal biologic a 49 de copii nascuți prin fertilizarea in vitro, scrie www.theguardian.com, potrivit Mediafax.CITESTE SI: Pisicile,…

- Trupul unui urs de circa 4 – 5 ani a fost descoperit intr-o padure de la marginea satului Densus. Nu se cunoscu cauzele mortii acestuia, intrucat lesul se afla in stare avansata de putrefactie.

- Drama cumplita pentru o mama romanca, din Italia. Pe langa faptul ca a pierdut recent un copil, femeia s-a mai lovit de inca un șoc, atunci cand a cerut trupul bebelușului pentru inmormantare.

- Un adolescent de 14 ani, din Țara Galilor, și-a luat viața in apropiere de școala sa. Trupul sau neinsuflețit a fost descoperit de un prieten. Se pare ca Derek Brundrett avea probleme psihice și...