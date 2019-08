Stiri pe aceeasi tema

- Expertizei antropologica a ramațișelor de oase gasite in curtea lui Gheorghe Dinca este gata. Rezultatul indica fara dubiu ca acestea provin de la o fata mica de statura cu varsta cuprinsa intre 12 și 17 ani. Specialiștii de la INML lucreaza inca la expertiza genetica. Aceasta este cruciala pentru aflarea…

- Monstrul de la Caracal a ajuns la INML. Specialiștii ii vor face expertiza psihiatrica. A avut sau nu Gheorghe Dinca discernamant cand a rapit-o și violat-o pe Alexandra Maceșanu, adolescenta despre care a marturisit in fata anchetatorilor ca a si omorat-o, insa, fata nu a fost gasita nici moarta, nici…

- Contradictii uriase, bulibaseala si incertitudine in ancheta de la Caracal privind disparitia Alexandrei si Luizei. La 8 zile de cand Alexandra a fost rapita si la patru zile de cand Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete, anchetatorii se contrazic in declaratii si nu au nimic cert.…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, ca victimele lui Gheorghe Dinca, Alexandra și Luiza, trebuie cautate in afara curții, chiar daca barbatul spune ca le-a omorat pe cele doua fete, dupa ce le-a rapit și violat. Intrebat daca a fost percheziționata toata casa…

- Anchetatorii sunt in posesia imaginilor surprinse de camerele video in momentul in care Alexandra a fost sechestrata in mașina de Gheorghe Dinca. Detaliile sunt șocante. Pentru localnicii din zona, alternativa “ia-ma nene” este aproape singura de a se deplasa spre orașul Caracal sau viceversa. Este…

- A inceput reconstituirea la casa groazei din Caracal. Dupa ce Duminica și-a recunoscut crimele, Gheorghe Dinca le arata azi anchetatorilor pas cu pas cum a procedat. Audierea lui Dinca a durat nu mai puțin de 60 de ore. Duminica seara au fost intrerupte timp de doua ore, timp in care Dinca a primit…

- Suspectul principal de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzatiile de viol si trafic de minori. Intre timp, scanfandrii chemați sa ajute la investigații au scos, din lacul din Caracal, aflat in apropierea casei lui Dinca, o valiza cu haine și ramașite dintr-un…

- UPDATE Perchezitiile la locuinta mecanicului au inceput dupa ce o adolescenta de 15 ani din Dobrosloveni a disparut, ultima oara fiind vazuta in Caracal in timp ce urca intr-o masina. Reprezentantii Politiei Olt au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca politistii, sub coordonarea Parchetului de pe…