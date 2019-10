Stiri pe aceeasi tema

- Arheologi israelieni au descoperit o biserica bizantina veche de 1.500 de ani intr-un cartier din vestul Ierusalimului, a anuntat miercuri Autoritatea Israeliana pentru Antichitati (AIA), relateaza dpa.Biserica, decorata cu mozaicuri ornamentale si inscriptii grecesti, a fost descoperita in…

- Arheologi israelieni au descoperit o biserica bizantina veche de 1.500 de ani intr-un cartier din vestul Ierusalimului, a anuntat miercuri Autoritatea Israeliana pentru Antichitati (AIA), relateaza dpa. Biserica, decorata cu mozaicuri ornamentale si inscriptii grecesti, a fost descoperita…

- Arheologii au identificat o strada ''pierduta'' din Ierusalim, una dintre strazile importante ale orasului antic, ce a fost construita de guvernatorul roman al Iudeii Pilat din Pont, ramas in istorie pentru rolul sau in crucificarea lui Iisus, informeaza luni Live Science. Strada, ce avea…

- Treizeci de sarcofage din lemn pictat, cu o vechime de peste 3.000 de ani si in stare excelenta de conservare, au fost descoperite la Assasif, in Valea Regilor, in apropiere de Luxor (sudul Egiptului), informeaza AFP. "Aceasta este prima descoperire facuta la Assasif de catre (o echipa egipteana de)…

- Autoritatea Israeliana pentru Antichitati (AIA) a prezentat duminica, in centrul Israelului, vestigiile unui oras construit in urma cu 5.000 de ani, printre cele mai vechi si mai mari din Orientul Apropiat din acele vremuri, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- In urma a 12 percheziții domiciliare și a unei operațiuni de prindere in flagrant delict efectuate de polițiștii de la combaterea criminalitații organizate din Buzau, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor 20 de kilograme de droguri de risc. Ieri, 3 octombrie a.c., polițiștii Serviciului…

- In urma a 12 percheziții domiciliare și a unei operațiuni de prindere in flagrant delict efectuate de polițiștii de la combaterea criminalitații organizate din Buzau, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor 20 de kilograme de droguri de risc. Ieri, 3 octombrie a.c., polițiștii Serviciului…

- Descoperire impresionanta in bucataria unei batrane care locuieste in apropiere de Paris. O pictura care atarna deasupra unei plite in casa batranei s-a dovedit a fi o opera de arta atribuita...