Descopera spatiile de birouri ale viitorului. Ce sunt cladirile vii si ce impact vor avea in urmatoarele decenii

- Acestia au cumparat martisoare cu povesti emotionante, contribuind, in acelasi timp, cu donatii de peste 7.000 de lei la sustinerea activitatii unor centre pentru persoane din categorii defavorizate. In perioada 27 februarie – 8 martie 2019, UBC si Centrul Diecezan Caritas Iasi au desfasurat campania…

- Se inmultesc spațiile de birouri in care tineri cu afaceri in diverse domenii lucreaza sub același acoperis. Se creeaza, astfel, o comunitate care ii ajuta sa fie mai creativi și mai productivi, spun cei care prefera sa inchirieze un loc in aceste hale decat sa plateasca pentru propriul birou.…

- Cladirile de spatii de birouri care urmeaza sa fie livrate in perioada urmatoare pun accent tot mai mult pe conceptul de "shared spaces". Astfel, isi propun sa creeze comunitati, sa devina hub-uri de inovatie care sa atraga si retina oameni...

- A fi manager presupune in primul rand a gasi cele mai bune stategii pe care sa le folosesti pentru ca afacerea ta sau cea pe care o ai in grija sa functioneze si sa se indrepte cu pasi siguri spre succes. Abilitatatea de a conduce, insa, nu ar trebui sa fie singura aptitudine a unei persoane care ocupa…

- Temperaturile in crestere vor schimba culoarea Oceanului Planetar, acesta devenind mai albastru in urmatoarele decenii, spun oamenii de stiinta de la MIT, citati de BBC.Cercetatorii au descoperit ca temperatura in crestere va schimba amestecul organismelor mici din apa care absorb si reflecta…

- Incepand cu 1 iulie 2013, proprietarii de cladiri sunt obligati sa obtina un certificat energetic inainte de a vinde sau de a inchiria o cladire. Responsabila de aceasta obligativitate este legea 159 din 2013, bazata pe o alta lege: 372 din 2005. Scopul acestei legi este trasat de autoritatile Uniunii…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, ataca PSD - ALDE pe tema recursului compensatoriu. Acesta susține ca ianinte de a se fi luat masuri, era nevoie de studii de impact."Avem experți, avem resurse, aceste lucruri trebuiau facute acum doi ani. Poziția Ministerului Public a fost ca…