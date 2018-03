Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, odata cu marcarea echinoctiului de primavara (20 martie), in lumea intreaga se sarbatoreste limba franceza, se aduce un omagiu acestei frumoase si expresive limbi, alaturi de limba engleza fiind limba oficiala a Uniunii Europene. Daca in acest an copiii de la Scoala Gimaziala Singidava…

- Participantii vor putea urmari scurtmetrajele anticorupție premiate la concursul “Once Upon a Time in Romania” și vor discuta aplicat despre soluțiile pe care fiecare le are la îndemâna pentru a avea o comunitate onesta și reprezentanți publici integri. Vor participa…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.032 locuri de munca, in data de 21 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.862,…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizeaza, in perioada 21-24 martie, evenimentul „Descopera masteratele UAIC”, dedicat studenților și absolvenților studiilor de licența care doresc sa afle mai multe informații despre oferta studiilor de master de la cele 15 facultați din cadrul UAIC.…

- Ionuț Negrea, in varsta de 32 de ani, din Targu Jiu, care lucreaza ca subofițer in cadrul MapN, crește o rasa unica de porumbei in Romania. Angajatul MapN este un columbofil pasionat și, totodata, singurul gorjean arbitru national in acest domeniu in care crește o rasa unica de porumbei in Romania.…

- Pentru un singur post de ofițer I la Structura Financiar, din cadrul IPJ Gorj, candideaza 19 persoane. Concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, prin incadrare directa, va avea loc sambata, la sediul Facultații de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale, incepand cu…

- Romania va fi reintrodusa pe harta marilor turoperatori din turism dupa ce se anunțase, in urma cu cateva saptamani ca țara noastra a fost scoasa din cataloagele de promovare „Am fost contactat de ministerul turismului și de principalii jucatori din piața. Vrem sa facem tot posibilul sa reevaluam pozițșia…

- Doua drumuri judetene din Giurgiu sunt in continuare inchise, iar in comuna Calugareni se actioneaza cu o motopompa pentru reducerea riscului de inundare a gospodariilor, dupa ce cresterile cotelor apelor raurilor au dus la inundarea a circa 2.500 de hectare de teren agricol, a informat, luni, Comitetul…

- Celulita ramâne dusmanul de temut al femeilor, mai ales în sezonul cald, când zonele afectate devin vizibile. Desi toate femeile îsi doresc sa arate bine, pentru asta este esential sa acorde atentie exercitiilor fizice pentru tonifiere, dar si alimentatiei, asta pentru…

- Olimpiada și concursul la discipline tehnologice și-au desemnat caștigatorii Olimpiada la disciplinele din aria curriculara Tehnologii și-a desemnat caștigatorii fazei județene, elevi de clasele a XI a și a XII a, pe domenii cum ar fi: protecția mediului, industrie alimentara,…

- Matteo renzi Social-democrația, cea care decenii la rand a fost cea mai influenta forța politica europeana, se zbate sa supraviețuiasca. Toate sondajele de opinie indica faptul ca alegerile generale din Italia vor fi caștigate – e drept, cu o majoritate fragila – de o coaliție de centru-dreapta compusa…

- Peste 400 de lucrari au fost inscrise in concursul din cadrul proiectului „Romania – 100 de radacini și o privire catre viitor”, dedicate Centenarului Marii Uniri. Proiectul, organizat de catre un grup de oameni de cultura romani, stabiliți in afara țarii, derulat sub patronajul Consulatului General…

- Donald trump a declarat ca il admira pe omologul sau chinez Xi Jinping, care și-a prelungit mandatul de președinte pe viața și susține ca ar trebui și Statele Unite sa incerce așa ceva, scrie CNN. Dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie , permițandu-i…

- Pentru oamenii care vor sa isi mentina sanatatea, ceaiul de afine reprezinta o alternativa naturista de actualitate. De asemenea, printre cei care se pot bucura de beneficiile ceaiului se numara si cei care sufera de diabet.

- Cele mai mici salarii sunt în Teleorman, unde angajatii au câstigat, în medie, câte 1.780 de lei net în 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut de 2.400 de lei net pe luna, însa în peste jumatate dintre judetele României salariile…

- Municipiul Bistrița lanseaza concursul „TREASURE HUNT IN CENTRUL ISTORIC”. Concursul se desfasoara in Bistrita, in zona Centrului istoric, in perioada 1 – 31 martie 2018 inclusiv, in cadrul proiectului „RetaiLink”.

- Orice sarbatoare poate fi un prilej excelent sa descoperi una dintre cele mai pitoresti destinatii europene. Delta Dunarii face parte din patrimoniul mondial UNESCO inca din anul 1991 datorita numarului mare de specii care vietuiesc aici. Descopera

- Compania romana Transgaz a caștigat concursul de privatizare a intreprinderii de stat Vestmoldtransgaz. Despre acest lucru a anunțat prim-ministrul Pavel Filip in cadrul intrevederii cu premierul Romaniei, Viorica Dancila.

- Au mai ramas doar cinci zile pana la premiera lunii martie pe care Primaria Capitalei, prin Opera Comica pentru Copii, o prezinta pe 3 și 4 martie la Sala Mare: musicalul „Gulliver”. Spectacolul, pe muzica lui Marius Țeicu și libretul Silviei Kerim, poarta semnatura echipei de creație formata din regizoarea…

- Kingdom Come: Deliverance, titlul kickstarter cu ambiții de joc AAA, a trecut de 1 milion exemplare vandute, anunța studiul ceh Warhorse Studios. Acest joc first person RPG a fost lansat pe 13 februarie pe PC, PS4 și Xbox One avand un buget de doar 2 milioane $ obținuți din campania Kickstarter,…

- Bicicleta dotata cu o placuta multilingva, vandalizata. S-a depus plangere penala Bicicleta dotata cu o placuta multilingva "Cluj-Napoca Kolozsvar-Klausenburg", parcata miercuri in curtea municipalitatii, a fost vandalizata. S-a depus si o plangere penala. Membrii miscarii „Musai-Muszáj"…

- La trei luni de la instalarea in funcție a noului manager al Spitalului de Urgența „Elena Beldiman” Barlad, au fost vacantate și fotoliile celor trei directori: medical, financiar-contabil și de ingrijiri. Concursul va avea loc la jumatatea lui martie. De luni bune, cei trei directori ai Spitalului…

- Practicarea dansului de catre copii poate avea un efect miraculos asupra increderii in sine, a starii de spirit si a autocontrolului. Dansul implica energie imprimata in fiecare miscare si control total asupra intregului corp, ceea ce favorizeaza o dezvoltare armonioasa tuturor celor care il practica. La…

- Un labirint ascuns traverseaza Bucurestiul, legand, din spusele celor ce le-au vazut macar o data sau au lucrat la ele, palate interbelice de malul Damboviței, dar și de contrucțiile comuniste.

- Vacantele sunt cel mai bun mod de a ne petrece timpul liber si nu trebuie sa dam o gaura in buget atunci cand vrem sa calatorim. Vacantele ieftine sunt usor de gasit, iar experientele pot fi de neuitat. 0 0 0 0 0 0

- Autocamioane derapate in santuri, drumuri blocate, coliziuni intre autoturisme pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de trafic. Acestea ar fi efectele nedorite ale nerespectarii regulilor de circulatie pe timp de iarna, dincolo de ninsorile cazute incepand de de ieri, 08 februarie 2018, pe drumurile…

- O comparatie intre cerintele impuse candidatilor care se inscriu la concursul pentru posturile de director de la Aeroport si conditiile stabilite de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) pentru functiile respective a fost prezentata ieri de liderul consilierilor judeteni liberali, Romeo Vatra.…

- Pe 8 februarie, Blizzard va activa evenimentul Year of the Dog in Overwatch, despre care aflam astazi ca va introduce o noua harta. Harta, inca un secret, va face parte din modul Capture the Flag și este locata in Tailanda. Șase skins legendare, cate una per erou, vor fi de asemenea disponibile in loot…

- Vanzarea casei in care locuiești la periferia Bucureștiului reprezinta unul dintre obiectivele tale cele mai importante din acest an. Știi ca iarna nu este cea mai indicata perioada pentru cedarea unei locuințe, insa vrei sa te pregatești din timp ca sa-ți vinzi imobilul in primavara sau in vara. Descopera,…

- Medicul Alexandru Lazareanu a promovat concursul de manager al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Suceava. Miercuri, comisia a apreciat cu media 9,17 interviul sustinut de dr. Lazareanu, iar la cele doua probe sustinute anterior medicul a obtinut media 8,92 pentru proiectul de management si ...

- Se pare ca aradenii așteptau o aplicație de tipul„My Arad”, daca e sa ne luam dupa numarul mare al sesizarilor primite pe aceasta platforma imediat ce Primaria a facut-o publica. Nu mai putin de 80 de sesizari au fost transmise intr-o singura zi prin intermediul aplicatiei My Arad. Potrivit reprezentanților…

- Un autoturism cu numere de inmatriculare ale judetului Constanta a fost surprins mergand pe contrasens in localitatea Lazu. Nu se stie cum a ajuns soferul pe sensul opus. Inconstienta acestuia ar fi putut provoca un accident grav.Sursa: Facebook Parchez ca un Bou ...

- Motto: „Șahul este jocul jocurilor pentru educarea tinerilor”. (Marin ȘTEFAN) S-au implinit 159 de ani de la „Mica Unire” (cea din 24 ianuarie 1859). Din nou, cu prilejul sarbatoririi Unirii Principatelor Romane, Moldova și Țara Romaneasca, Primaria și Consiliul Local Șimleu Silvaniei, in parteneriat…

- Ceremonialul a debutat la ora 12, cu slujba Te Deum, continuat cu obișnuitele cuvantari ale prefectului și istoricului “de serviciu”, cu recitalul de cantece patriotice ale Ansamblului “Traian Moșoiu” și depunerile de coroane și flori, unde s-au inscris instituții…

- AirHelp lanseaza prima aplicatie prin care pasagerii pot verifica daca au dreptul sa primeasca compensatii pentru zborurile intirziate, anulate sau suprarezervate in ultimii trei ani si, in acelasi timp, isi pot crea o harta interactiva a calatoriilor efectuate. Mai mult, odata creata harta, aplicatia…

- Organizand un eveniment de anvergura nationala, Federația Naționala Columbofila, condusa de bihoreanul Marius Tunduc, contribuie si la brandingul orasului. Insotitorii columbofililor vor putea participa, cu sprijinul organizatorilor, la un tur al orasului. Un porumbel – 550.000…

- Spaniolul Javier Fernandez se indreapta spre un al saselea titlu continental consecutiv dupa ce a dominat net programul scurt la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Moscova. Cu un total de 103,82 puncte, Fernandez (26 de ani) l-a devansat cu peste 10 puncte pe rusul Dmitri…

- "Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat acordarea unui numar suplimentar de 25.000 de vouchere in valoare de 500 lei participantilor care au indeplinit conditiile de inscriere in proiectul 'Biciclisti in Bucuresti' in perioada 24 - 25 iulie 2017 si nu s-au regasit pe lista beneficiarilor…

- Ingrid Iordache, presedintele TSD Arad, s-a delimitat de scrisoarea publicata de Gabriel Petrea, presedintele TSD la nivel national, in care a cerut mai multa democratie in partid. Filiala PSD Arad, condusa de Dorel Caprar, este de partea lui Liviu Dragnea. Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog social,…

- Mașina Adelei Diaconu, președintele Organizației Femeilor Social Democrate din Brașov, a fost vandalizata sambata dimineața. Politiciana a alertat Poliția in urma incidentului. Adela Diaconu a venit sa-și viziteze parinții, sambata dimineața, și și-a gasit mașina vandalizata in Centrul Istoric al Brașovului,…

- „Știu ce iși doresc femeile – vor sa fie frumoase”, spunea Valentino Garavani, care in copilarie era atat de fascinate de prezențele feminine de pe micul ecran, incat știa inca de la varsta de 9 ani ca vrea sa creeze haine pentru ele. In anii ’50, aflat intr-o vizita la Barcelona, Valentino a intalnit…

- Poliția a facut publica datele oficiale despre consumul de droguri din Moldova, documentate in perioada 2016-2017. Au fost documentate 2422 infracțiuni privind traficul ilicit de droguri, scoase din circuit peste 530 kg de droguri, in valoare de aproximativ 30 000 000 lei, (valoarea acestora pe piața…

- Inspectoratul de Politie Judetean Maramures organizeaza concurs/examen pentru ocuparea a patru posturi de ofiteri specialisti prin incadrare directa a persoanelor cu studii corespunzatoare cerintelor postului si care indeplinesc conditiile legale, respectiv: – ofiter principal II la Biroul de…

- Bucurestenii sunt cei mai bine platiti salariati din Romania, indica datele centralizate de Institutul National de Statistica (INS), valabile pentru anul trecut. Conform acelorași surse, salariul mediu net inregistrat anul trecut in județul Satu Mare a fost de 1.933 de lei. Statisticile arata ca salariul…

- Scoala Gimnaziala Nr. 18 "Jean Bart", Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante de bibliotecar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor ndash;…

- Politistii au impus mai multe restrictii de trafic in Capitala pentru organizarea Revelionului in Piata George Enescu, manifestare la care organizatorii estimeaza ca vor participa 30.000 de persoane. In unele zone restrictiile au intrat in vigoare, in altele urmand a fi valabile de duminica dupa-amiaza.

- Penultima saptamana a acestui an a readus euro pe crestere, pe fondul majorarii cererii de valuta dar si a cresterii tensiunilor in Europa, dupa victoria separatistilor din Catalonia. Participantii la piata valutara si-au luat, de asemenea, pozitii de protectie, inainte de mini-vacanta prilejuita de…