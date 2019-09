Deputatul Pro România Adrian Pau: Dacă ALDE dispare, un rol îl va avea și Marian Cucșa Deputatul Pro Romania Adrian Pau s-a aratat nemulțumit din nou de reacțiile fostului lider ALDE Timiș, Marian Cucșa, care a criticat de mai multe ori deciziile luate la varful partidului. De altfel, ieri, Marian Cucșa a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca a fost demis din funcția de președinte de filiala, afirmand ca „este […] Articolul Deputatul Pro Romania Adrian Pau: Daca ALDE dispare, un rol il va avea și Marian Cucșa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

