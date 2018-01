Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Andreea Cosma a facut plangere penala pe numele procurorului Mircea Negulescu. Ea spune ca a fost pur si simplu ruinata dupa ce i-a fost confiscata toata arhiva notariala, in timpul perchezitiilor. Timp de peste doi ani nu a mai avut nici un fel de client la biroul notarial. Astfel, activitatea…

- O cunoscuta deputata joaca tare. Vrea sa-l distruga pe celebrul fost procuror DNA, Mircea Negulescu, zis și Portocala. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Andreea Cosma a anunțat ca a epus plangere penala impotriva lui Portocala. Aceasta a fost inregistrata chiar la procurorul…

- Sectia pentru procurori în materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a amânat pentru 30 ianuarie pronuntarea deciziei cu privire la actiunile disciplinare formulate împotriva procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul…

- Sectia pentru procurori în materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea pronunta marti decizia cu privire la actiunile disciplinare formulate împotriva procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul CSM anunta, în…

- Federația Romana de Judo face plangere penala impotriva foștilor conducatori. Anunțul a fost facut forul condus de Cozmin Gușa, printr-un comunicat de presa: „In data de 20.01.2018 a avut loc sedinta Comitetului Director al Federatiei Romane de Judo; pe langa aspectele de ordin tehnic specifice activitatii…

- Parintii politistului Bogdan Gigina, decedat in urma unui accident rutier in timp ce facea parte din coloana oficiala a fostului ministru Gabriel Oprea, au depus o plangere la instanta suprema priving tergiversarea dosarului in care este investigat Oprea.

- Un grup sud-coreean a depus o plangere penala impotriva CEO-ului Apple, Timp Cook, din cauza funcționarii lente a dispozitivelor iPhone, dupa ce compania a recunoscut ca incetineste intentionat iPhone-urile mai vechi prin intermediul actualizarilor software, potrivit Businessinsider.com.

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca, s-a ales cu o noua plangere penala. Zilele acestea el a fost acuzat ca a extins sistemul de parcare cu plata pe noi stazi fara aprobarea consiliului local. Edilul ar fi acționat in baza unei simple dispoziții date in vara anului trecut.

- Un libanez va comparea pe banca acuzatilor pentru prezentarea, cu buna stiinta, a declaratiilor mincinoase in cauza penala de invinuire a fostului Consul Onorific al Siriei in Republica Moldova, precum si a fostului Consul General al Republicii Moldova la Istanbul, Turcia. Procuratura Anticoruptie a…

- Medicul Mihai Lucan, a hotarat sa recționeze și a depus o plangere penala impotriva celui care a facut mai multe afrimații la adresa carieirei sale, deputatul USR, Umanuel Ungureanu. Astfel, conform luju.ro, la inceputul saptamanii, prof.dr. Mihai Lucan, prin avocații sai, a depus la Parchetul General…

- Medicul Mihai Lucan a depus, prin intermediul avocatilor, la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, o plângere penala pe numele deputatului USR Emanuel Ungureanu, pe care îl acuza de compromiterea intereselor

- Mihai Lucan a depus plangere penala impotriva deputatului Emanuel Ungureanu la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Medicul il acuza pe parlamentarul USR de compromiterea intereselor justiției in dosarul instrumentat impotriva sa de DIICOT. Deputatul Emanuel Ungureanu este acuzat…

- Deputatul Ungreanu spune ca a depus plangeri penale atat impotriva lui Emil Boc, primarul Clujului, dar și impotriva lui Florian Bodog, ministrul Sanatații. Emanuel Ungureanu a declarat ca ceea ce profesorul Lucan facea se cunoaștea de aproape 20 de ani, acesta fiind protejat de mediul politic.…

- Medicii de familie protesteaza, incepand de miercuri, fata de birocratia din sistemul de sanatate, si nu mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii nu vor mai primi trimiteri si retete compensate.

- Societatea de Medicina de Familie (SMF) Arad va depune plangere penala impotriva presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu-Teodor Mihai, pe care il acuza ca a prezentat date false la discutarea bugetului, motiv pentru care s-a ajuns la subfinantarea asistentei medicale.…

- Primarul din Bustuchin, Ion Ciocea, nu renunța la litigiul pe care il are cu PSD Gorj, partid din care a facut parte pana acum un an. Ciocea a fost votat in Comitetul Executiv al PSD Gorj pentru a candida pe locul al doilea la Camer...

- Președintele Consiliului Județean Dambovița, Alexandru Oprea a ieșit intr-o conferința de presa și a facut cateva precizari strict legate de situația cu care se confrunta la Titu. Și anume, nu s-a ajuns la nicio ințelegere cu primarul Traian Nicolae care nu vrea sa puna la dispoziția CJ, terenul necesar…

- Deputatul USR, Cosette Chichirau, a depus luni o plangere impotriva senatorului PSD, Serban Nicolae, la Comisia de disciplina a Senatului, pentru afirmatiile jignitoare publice la adresa sa si a formulat o petitie la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru aceleasi fapte.

- Jurnalistul Mihai Popescu de la vice.com a anunțat ca va depune o plangere la CNA impotriva postului Antena 3, unde intr-o emisiune moderata de Razvan Dumitrescu a fost acuzat ca ar fi ”creierul” din spatele protestelor #rezist. „Dupa acest material, voi depune o plangere impotriva Antena 3 la Consiliul…

- Judecatorii si procurori abuzivi pot sta linistiti: modificarile aduse articolului 96 din Legea 303/2004 care prevede raspunderea magistratilor nu pot fi puse in practica, chiar daca statul este obligat acum sa se indrepte impotriva procurorului sau judecatorului care a gresit. Si asta pentru…

- Deputatul PSD, Ioan Terea, sustine ca miercuri seara a fost provocat de mai multi protestatarii aflati in fata Palatului Parlamentului in momentul in care a iesit din curtea institutiei cu masina personala pentru a se indrepta catre Sibiu.El spune ca nu a lovit pe nimeni si ca mai multi manifestanti…

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunta ca a sesizeaza Parchetul General cu privire la modul in care ministrul Sanatatii, Florian Bodog, si celelalte persoane responsabile au gestionat criza imunoglobulinei care a dus la decesul unei persoane, sambata trecuta,…

- Primarul general al Capitalei s-a ales cu o plangere penala pentru organizarea ilegala a Targului de Craciun in Piata Victoriei. Aceasta a fost depusa de Asociatia ”Romania fara ei”. ”Primarul general apartinand Partidului Social Democrat a raspuns astfel ordinelor presedintelui partidului pentru a…

- Asociatia „Romania fara ei” a depus o plangere penala impotriva primarului Capitalei, Gabriela Firea, pentru organizarea ilegala a targului de Craciun in Piata Victoriei. Membrii asociatiei o acuza pe Firea de abuz in serviciu, spunand ca a luat decizia de a amenaja un targ in fata Guvernului, desi…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca va face o plangere penala impotriva oamenilor care au distrus bunurile municipalitații. Edilul a spus ca ii va reclama și pe cei care au „perturbat” buna desfașurare a unui eveniment public legal. Edilul a vorbit despre masurile pe care le…

- Deputatul olandez de extrema dreapta, Geert Wilders, a depus plangere, joi, la un comisariat din Haga, impotriva premierului Mark Rutte, pe care-l acuza ca duce o politica discriminatorie fata de olandezi si in favoarea strainilor, relateaza AFP.”Suntem tratati ca cetateni de mana a doua in…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri, la finalul unei discutii cu presedintele Camerei Deputatilor, ca formatiunea pe care o conduce analizeaza temeiurile juridice si va decide daca va depune sau nu o plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea, pe care il acuza de abuz dupa ce a trimis,…

- USR va depune o plângere penala împotriva președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și a președntelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, dupa ce comunicatul prin care aceștia au raspuns mesajului Departamentului de Stat al SUA.

- Mai mulți cititori ne relateaza ca organele de cercetare penala resping, cu mare ușurința, plangerile formulate impotriva unor persoane violente. Libertatea iți spune cum poți contesta decizia de neincepere a urmaririi penale a unei persoane reclamate. De exemplu, Ștefan Chivu, din București, ne relateaza…

- Marine Le Pen a anuntat astazi ca va depune plangere pentru „discriminare“ impotriva bancilor Societe generale, care a cerut Frontului National sa-si inchida conturile, si HSBC, despre care presedinta partidului de extrema dreapta spune ca o „vaneaza“, relateaza AFP.

- Gabriel Dandoci, patronul societații AGM Group SRL Campia Turzii , care a pierdut procesul in prima instanța cu SC Domeniul Public Campia Turzii SA, scoate la lumina detaliile neștiute ale conflictului: facturi neachitate de SC Domeniul Public Campia Turzii (SC DPCT), proces caștigat in prima instanța…

- Vicepresedintele Senatului, Mihai Gotiu (USR), a depus, vineri, o plangere penala la Sectia 5 de Politie Cluj-Napoca, reclamand ca a primit amenintari cu moartea pe o retea de socializare, transmite Mediafax. Mihai Gotiu a declarat, vineri, presei, ca banuieste ca profilul de pe care s-au transmis amenintarile…

- Senatorul clujean USR Mihai Goțiu, care este și vicepreședinte al Senatului, a depus, vineri, la Secția 5 de poliție din Cluj-Napoca, o plangere penala, susținand ca ar fi primit amenințari cu moartea, pe rețelele de socializare.

- Premierul Mihai Tudose s-a ales cu o plangere penala la DNA, in urma afirmațiilor despre parinții care refuza sa-și vaccineze copiii.La data de 26 octombrie 2017 a fost depusa la DNA – Direcția Naționala Anticorupție o plangere penala contra prim-ministrului Romaniei, Mihai Tudose, pentru…

- Dupa inregistrari cu Mircea Negulescu si alti procurori din DNA, iata ca acum apar alte inregistrari cu procurori si de la alte parchete. Omul de afaceri Razvan Dimoftache prezinta la Romania TV niste inregistrari cu procurorul sef al Parchetului Curtii de Apel Constanta, Gigi Stefan Valentin. In inregistrare,…

- Elena Petrașcu, numita luna trecuta director general interimar al Poștei Romane, a trimis corpul de control la filiala Broker de Asigurare. Neregulile gasite fac obiectul unei plangeri penale, trimisa la Direcția Naționala Anticorupție (DNA), impotriva fostei conduceri a Poștei, scrie ...

- Elena Petrascu, numita luna trecuta director general interimar al Postei Romane, a trimis corpul de control la filiala Broker de Asigurare. Neregulile gasite fac obiectul unei plangeri penale, trimisa la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), impotriva fostei conduceri a Postei.

- Avocatul Florin Ghiulbenghian s-a prezentat, marți dimineața, la sediul DNA pentru a depune o plangere impotriva șefului Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, informeaza Romania Tv. De altfel, potrivit sursei citate, avocatul a mai depus o plangere care l-ar viza pe fostul premier Dacian Cioloș.„(....)S-a…

- Criza gunoiului, declanșata in 33 de localitați ale județului Bacau de sistarea activitații de salubrizare, din cauza datoriilor de 4,3 milioane de lei pe care Romprest susține ca le are de incasat, a intrat in a treia zi. Joi seara, la cererea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Pana la urma incearca interlopii si cu abordari directe. Asta e o parte din discutie. Am blocat profilul si maine ma adresez cu plangere direct la Parchetul General. Raspunsul meu e pe lege pana in panzele albe. Dupa 23 de ani de presa nu accept sa fiu astfel amenintat de niste indivizi de…

- Romica Parpalea, denunțatorul din dosarul "Referendumul", a venit miercuri la DIICOT pentru a depune o noua plangere penala impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, pe care o acuza ca a organizat un grup infracțional pentru retrocedarea unor terenuri din județul Teleorman. …

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inaintat o plangere penala impotriva unui important parlamentar din opozitie dupa ce acesta l-a calificat drept 'dictator fascist' pe seful statului turc, a anuntat marti unul dintre avocatii lui Erdogan, transmite Reuters.Intr-un atac verbal virulent…