Demisie Theresa May. Ministrul de interne a anunţat că va candida pentru funcţia de prim-ministru 'Ma voi prezenta ca viitor sef al conservatorilor si prim-ministru al tarii noastre mari', a declarat Sajid Javid intr-o postare pe Twitter. 'Trebuie sa restabilim increderea, sa cream unitate si noi oportunitati in Marea Britanie', a continuat el. Pentru a face aceasta, el vrea 'mai intai si inainte de toate sa puna in aplicare Brexitul'. Theresa May lasa succesorului sau dificila sarcina de a duce la bun sfarsit retragerea Regatului Unit din UE, in conditiile in care tara este divizata pe aceasta tema, fie prin renegocierea unui nou acord cu Bruxellesul - cel pe care ea l-a incheiat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

