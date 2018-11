Degetul carpatin vs. Europa Romania va detine, probabil, presedintia prin rotatie a UE. Cu o mana va actiona stangace, nepregatita, depasita de obligatii, iar cealalta mana o va avea ocupata cu un imens deget mijlociu ridicat ostentativ in fata a ceea ce reprezinta proiectul european – un spatiu al libertatii, prosperitatii si statului de drept. Degetul carpatin – manifestare sfidatoare reflectata de Florin Iordache de la tribuna Parlamentului – e o anomalie politica permisa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

