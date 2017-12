Deficitul bugetului consolidat, creștere uriașă Fata de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat aproape s-a dublat, de la 5,5 miliarde de lei (0,72% din PIB) in perioada ianuarie - noiembrie 2016 la 10,2 miliarde de lei in aceeasi perioada din acest an. MFP precizeaza ca se incadreaza in deficitul estimat de 3% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 228,2 miliarde lei, reprezentand 27,1% din PIB, au fost cu 11% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent. S-au inregistrat cresteri fata de anul trecut la incasarile din contributiile sociale (+16,6%), din impozitul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

