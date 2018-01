Stiri pe aceeasi tema

- Miron Cozma a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , la ce torturi va fi supus Eugen Stan in penitenciar. Conform spuselor celui supranumit “Luceafarul Huilei”, politistul pedofil are sanse mari ca, dupa gratii, sa fie violat cu coada de matura si sa fie legat de calorifer,…

- Indragita prezentatoare Simona Gherghe a revenit la emisiunea “Acces Direct”, dupa o pauza de noua luni. Chiar daca s-a dezlipit cu greu de fetița sa, Ana Georgia, prezentatoarea abia aștepta intalnirea cu telespectatorii care o admira atat de mult.

- Flavia de la Neatza e mai indragostita ca niciodata, iar vacanta petrecuta la Miami cu noul iubit i-a priit la maximum. Frumoasa blonda a povestit cum s-a distrat in SUA, marturisind ca inca se straduieste sa se reacomodeze cu fusul orar.

- Mirabela Dauer a acordat un interviu in care a explicat ca nu i-a fost deloc ușor sa ajunga celebra și sa faca ceea cei place cel mai muklt, și anume sa cante și sa incante publicul. Mirabela Dauer, al carei nume real este cu totul altul , a fost invitata la o emisiune de la Antena 3. In cadrul interviului,…

- Anul 2017 a fost unul plin de incercari pentru romani. Cea mai importanta personalitate care ne-a parasit in anul 2017 a fost Regele Mihai I al Romaniei, dar și marea actrița Stela Popescu. Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar al PSD la un pas…

- Premierul Mihai Tudose este invitatul jurnalistei Maria Toader, sâmbata, de la 10.00 la emsiiunea Income Magazine. La final de an, șeful Guvernului vorbește despre cum vor salariile și pensiilor românilor anul viitor, ce taxe dispar în 2018, ce promisiuni electorale nu vor putea…

- 2017 a fost un an greu pentru societatea româneasca. Ne-au parasit mari actori și oameni de cultura, de la Olga Tudorache și Ion Besoiu la Stela Popescu, iar ultima luna a anului a adus decesul Regele Mihai I, fostul suveran al României.

- S-a scurs deja o luna de la moartea Cristinei Stamate, timpul punandu-si amprenta si pe locul de veci al regretatei artiste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are imagini tulburatoare cu mormantul Cristinei Stamate, la patru saptamani de la disparitia acesteia. (CITESTE SI: Legaturi nestiute dintre…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut, in exclusivitate, declaratii naucitoare de la Emilian Raducu. Tatal Denisei lasa sa se inteleaga ca regretata cantareataA ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Barbatul sustine ca boala nu…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini in exclusivitate nationala cu Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Maria Binder, cea supranumita "Lady Di" a Romaniei. Vizibil afectati de trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai, bunicul printului, cei doi au mers sa se plimbe in Parcul…

- Se intorsese falit din America, dar si-a revenit in Romania. Celebrul "Casanova de la MasterChef", Gabi Godeanu, s-a umplut de bani si si-a facut restaurant! Dupa ce a ajuns inapoi in Bucuresti, a reluat o afacere pe care o abandonase, o rotiserie in Colentina, iar lucrurile au evoluat. ( CITESTE SI:…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , va prezinta noi declaratii in exclusivitate despre crima care a socat Romania. Fratele ucigasei de la metrou dezvaluie ca femeia isi teroriza familia, in timp ce rudele fetei care si-a gasit sfarsitul pe sinele de tren din statia Dristor 1 isi plang pierderea.…

- In urma scandalului imens in care este implicat, fostul preot Cristian Pomohaci s-a refugiat la Osorhei, in Bihor, locul in care a cantat asta-vara escortat de politisti (VEZI AICI TOATE DETALIILE) .A CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini exclusive cu "barlogul" controversatului…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, a subliniat importanța unei victorii cu Lugano in aceasta seara și se lauda pentru decizia de a introduce cat mai mulți jucatori tineri. "Ne dorim sa caștigam, obiectivul e sa terminam pe primul loc. Eu zic ca suntem pregatiți sa indeplinim acest lucru. Am facut…

- Oana Zavoranu vorbește in emisiunea „Agenția VIP” despre amintirile pe care le are alaturi de Viorel Pop, bioenergoterapeutul care i-a prezis desparțirea de artistul Pepe, dar și cel care i-a spus ca se va ridica in viața, ori de cate ori va cadea. De asemenea, aceasta a aratat, in exclusivitate, pentru…

- Ovidiu Anton, rockerul roman care a ramas acasa dupa ce s-a calificat la finala Eurovision 2016, asta din pricina datoriilor acumulate de televiziunea publica fața de EBU (European Broadcasting Union), forumul superior stațiilor europene de televiziune, s-a hotarat. Nu se mai bazeaza pe niciun sprijin…

- Mihai Onila, fostul component al trupei ”Axxa”, a trecut prin momente dramatice in urma cu un an, cand a pierdut-o pe cea mai draga fiinta din viata, fiica lui. Acum, solistul a trecut peste profunda durere si este tinut pe linia de putere doar de credinta. Credinta adanc inradacinata ca, de fapt, fiica…

- Un celebru doctor din Romania arunca o adevarata bomba in spațiul public. Acesta a facut o dezvaluire cutremuratoare, privitoare la decesul marii doamne a teatrului romanesc, Stela Popescu. Conform cunoscutului doctor, Stela Popescu ar fi fost... Citește AICI ce inșelatorie ar fi cauzat decesul…

- Indragita prezentatoare de știri simte o emoție copleșitoare de Ziua Naționala, zi care coincide cu aniversarea Pro TV, postul ei de suflet, unde și-a schimbat viața. Andreea Esca se implica in foarte multe proiecte și a scris un articol emoționant, la ceas aniversar, in editorialul ei, din Alistmagazine,…

- Primul bucatar de televiziune, Petrisor Tanase, a lasat ”figurile” de master chef. Omul s-a reprofilat și livreaza acasa, pe comanda, ”mancare de spital”, gatita pentru anumite regimuri medicale. Director al Școlii de Arta Culinara și cel mai bun bucatar și cofetar roman intre 1986 și 1988, dar și primul…

- Simona Gherghe, in platoul Acces Direct de 1 Decembrie. Prezentatoarea tv, care s-a retras din lumina reflectoarelor cu puțin timp iniante de a naște, și-a surprins telespectatorii, atunci cand și-a facut apariția alaturi de colega ei, Mirela Vaida. Simona Gherghe și Mirela Vaida au aparut imbracate…

- Andreea Esca a scris un mesaj șocant pe blogul sau, afirmand ca a ajuns la concluzia ca va sfarși asemenea regretatei actrițe Stela Popescu. Andreea Esca, care este casatorita de foarte mulți ani cu omul de afaceri Alexandre Eram , a postat un mesaj de 1 decembrie pe blogul sau. Textul scris de binecunoscuta…

- Romania isi ia astazi ramas-bun de la actrita Cristina Stamate, la cateva zile dupa ce Stela Popescu a fost inmormantata. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va transmite LIVE inmormantarea Cristinei Stamate, mai multe echipe urmand sa fie pe teren in aceasta zi trista, in care ne luam adio de la…

- In exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Marian Sirbu, poreclit “Box”, a povestit, cu lux de amanunte, ce s-a intamplat saptamana trecuta, cand a fost implicat intr-o altercatie cu un notar care, in timpul liber, practica sporturile de contact. In urma conflictului, protagonistii…

- Romania si-a luat ramas-bun de la marea actrita Stela Popescu! Doamna teatrului romanesc a fost inmormantata la cimitirul Manastirii Cernica, in prezenta a mii de oameni care au iubit-o. Alexandru Arsinel anunta in urma cu cateva luni ca nu va mai merge la inmormantari, insa pentru partenera sa de scena…

- Prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Valentin Anghel, tatal lui Ionut, baietelul ucis de maidanezi intr-un parc din Capitala, a vorbit despre noul cosmar pe care il traverseazaA (VEZI DETALII AICI) A si il ataca dur pe avocatul Bogdan Barbuceanu, care i-a executat silit familia pentru…

- Dupa dispariția fulgeratoare a acriței Stela Popescu, toata lumea se intreaba cu cine va face Alexandru Arșinel pereche pe scena, la spectacole. Colaborarea dintre Popescu și Arșinel a inceput in anul 1979, dupa ce, anterior, actrița jucase de mai multe ori cu Ștefan Banica. Cuplul a ramas iar intr-un…

- Trupul neinsufletit al Stelei Popescu a fost depus la teatrul „Constantin Tanase”, acolo unde rudele, prietenii, colegii de scena, dar si toti romanii care au iubit-o au ocazia sa isi ia ramas bun de la marea actrita. Dis de dimineata, sute de oameni au venit sa-i aduca un ultim omagiu marii doamne…

- Alexandru Arșinel, partenerul de scena al regretatei actrițe Stela Popescu, a facut noi declarații dupa moartea acesteia. Alexandru Arșinel nu-și revine dupa dispariția celei care i-a fost nu doar partenera de scena ani de zile, ci și o foarte buna prietena. Actorul a acordat un interviu pentru o emisiune…

- STELA POPESCU A MURIT. Oana Zavoranu este una dintre nenumaratele vedete din Romania care a avut ocazia unica de a colabora cu Stela Popescu. Intre cele doua s-a creat o legatura puternica si, potrivit spuselor fiicei Marioarei Zavoranu, nu au fost putine datile in care celebra actrita i-a dat sfaturi…

- Stela Popescu a murit! Actrita avea 81 de ani Stela Popescu a murit, informeaza Antena 3. Stela Popescu era una dintre cele mai indragite actrite de comedie din Romania. Potrivit primelor informatii a fost gasita moarta in curtea casei. Stela Popescu avea 81 de ani. UPDATE Fata Stelei Popescu…

- Cu o cariera de peste 60 de ani, Stela Popescu, una dintre cele mai iubite actrițe din Romania, s-a stins din viața pe 23 noiembrie 2017, la varsta de 81 de ani. Va invitam sa urmariți, și sa va aduceți aminte, de momentele memorabile din viața actriței, accesand galeria foto de mai sus! Foto – Hepta.ro,…

- Stela Popescu a debutat pe micile ecrane in 1958, in ”Alo? Ați greșit numarul”, o comedie romatica, de situații, cu accente de muzical. La 23 de ani, joaca alaturi de Iurie Darie ori Ștefan Tapalaga rolul Veronicai, o studenta la sport. Pelicula este una eveniment, deoarece, in 1958 - anul retragerii…

- Monologul Stelei Popescu din Las Fierbinți a creat isterie in mediul virtual. Indragita actrița a prezentat o radiografie dura, dar cat se poate de reala, a sistemului educațional din Romania, din perspectiva unei directoare de liceu, in cadrul serialului “Las Fierbinți”. “Toți profesorii pleaca la…

- STELA POPESCU A MURIT. Desi avea 81 de ani, Stela Popescu era foarte activa si onora cu multa bucurie evenimentele mondene la care era invitata. Asa s-a intamplat si in urma cu doua zile, unde s-a numarat printre invitatii care au pasit pe covorul rosu alaturi de Monica Anghel si Andreea Marin. Marea…

- Pentru unul dintre cele mai indragite cupluri de umor din Romania, luna decembrie ar fi urmat sa fie una importanta si plina de evenimente. Stela Popescu si Alexandru Arsinel se pregateau pentru cateva aniversari, dar și pentru munca pe branci.

- Cu o cariera de peste 60 de ani, Stela Popescu, una dintre cele mai indragite actrițe din Romania, a incantat generații intregi de romani cu zeci de roluri memorabile. Va invitam sa vedeți, și sa va aduceți aminte, o parte dintre aparițiile actriței pe scenele teatrelor sau din studiourile de televiziune.

- Raul, pe numele din buletin Rares Borlea, a facut in aceasta primele declaratii dupa ce CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a prezentat in exclusivitate sentinta definitiva pe care a primit-o artistul care a cantat in trecut cu Mirabela Dauer.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii exclusive despre ”divortul” dintre Rocsana Marcu si Antena. Plecarea blondei de la ”Agentia VIP” ascunde neintelegeri legale survenite intre ea si reprezentantii judiciari ai postului TV, care nu au reusit sa obtina o despartire in conditii amiabile.…

- Tatal regretatei Denisa a scapat, ca printr-un miracol, de pareza care l-a chinuit in ultimele luni. Semn clar ca artista il vegheaza din ceruri. Barbatul se afla, acum, in perioada de recuperare si se simte mai bine. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile.…

- Oamenii legii nu exclud insa nici varianta unui jaf. Barbatul de 58 de ani a fost gasit fara suflare de un frate de-al lui, care a venit sa-l viziteze pentru ca nu ii mai raspundea la telefon. Valutistul a fost gasit mort in propria casa, cu plagi taiate la nivelul gatului. Politistii care…

- Au trecut sapte ani de la moartea lui Adrian Paunescu, insa copiii regretatului poet inca nu au reusit sa cada la pace, nici macar de dragul acestuia. Andreea si Adrian Paunescu isi disputa, in continuare, averea tatalui, marcand dezbinarea familiei, chiar in ziua comemorarii maestrului. CANCAN.RO,…

- Tragedia de la Lugoj, in care un etaj intreg al unui camin de nefamiliști a fost devastat de o explozie, a fost surprinsa de camerele de supraveghere din zona. O persoana a fost grav ranita in urma deflagrației, iar zece garsoniere au fost distruse. Vineri, 3 noiembrie, o butelie defecta a explodat…

- Florin Burhala, investitor pentru cateva luni la Otelul Galati, a fugit din Australia si, in prezent, este vanat de fisc pentru o datorie de trei milioane de euro. Milionarul roman a revenit in Romania, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini cu ”ascunzatoarea”…

- Dupa ce Mariana Calfa l-a acuzat ca ii doreste moartea si ca ar fi pus oameni sa o urmareasca, Gheorghe Gheorghiu a rupt tacerea. Reputatul artist si-a demolat fosta iubita, despre care a afirmat, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca nu ar fi in deplinatatea facultatilor…

- De luni bune, Iulia Vantur a stat mai mult peste hotare, in India. Dincolo de iubirea pentru cultura acestei tari, dar si de dorinta de a-si construi acolo o cariera de succes in muzica, pe fosta prezentatoare TV o leaga de acele meleaguri si relatia cu faimosul actor bollywoodian Salman Khan. Zilele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a incercat sa linisteasca milioanele de pensionari din Romania, in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, dupa anunțul socant facut de presedintele PSD, Liviu Dragnea, potrivit caruia legea pensiilor nu se mai