Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca in sedinta de guvern va fi aprobata ordonanta care comaseaza cele sapte declaratii intr-una singura, aceasta putand fi depusa, inclusiv electronic, pana pe 15 iulie, iar plata contributiilor urmand sa fie efectuata pana pe 31 martie 2019.

- „O domnișoara foarte isteața și descurcareața, vorbitoare a cel puțin trei limbi straine. Știu ca am verificat-o. Știe spaniola, engleza, franceza (…) N-a fost angajata la partid. Era un ...

- „Este posibil, nu contest dar este proprietatea lui și face ce vrea, el iși stabilește prioritațile, cand recolteaza, daca recolteaza. Sincer sa fiu orice producator agricol decide ceea ce face i ...

- ”De fiecare data am pus inaintea propriilor obiective, interesul oamenilor care m-au ales in oricare dintre funcțiile pe care le-am indeplinit pana in prezent”, Doina Federovici, președinte PSD ...

- „Am ințeles de fiecare data situațiile, au fost condiții obiective și nu subiective dar exista o nemulțumire foarte mare creata de modul in care se desfașoara aceste lucrari. Am ințeles ...

- In asteptarea unei solutii definitive in dosarul lui Vlad si Mircea Cosma, Andreea Cosma a precizat, pentru MEDIAFAX, ca asteapta decizia intr-o biserica din Italia si ca se roaga pana la pronuntarea unei sentinte.

- „O viitoare mamica intampina o multime de obstacole, atat in perioada prenatala, cat si in cea postnatala pentru ca, de multe ori, nu primeste suficiente informatii referitoare la aceasta nou ...

- Redacția Noi.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Declarația comuna a președinților de parlament ai Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei Poalelungi candideaza la funcția de judecator la Curtea Constituționala Fara cai de atac: decizia CSJ care pune punct in dosarul Minzat…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au admis, luni, cererea de liberare conditionata pentru fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat in 2016 la 4 ani de inchisoare pentru luare de mita si trafic de influenta. Decizia este definitiva.

- ”Bilantul conducerii PSD – ALDE in domeniul Educatiei consta in scoli inchise in Anul Centenarului, inspectori demisi prin fax pentru ca nu corespundeau ordinelor de partid, probe de examene in ...

- „Mai sunt care pun muzica din asta la maximum, dau drumul la stație și-ți sparg urechile. Ca și consumator, cand te urci in mașina lor, trebuie sa ai grija sa nu cumva sa ii deranjezi, sa fii sp ...

- „Peste 1.800 de posturi vacante in invațamantul botoșanean sunt anunțate in presa locala. La o foarte scurta analiza observam ca 440 sunt posturi complet vacante, din care 348 cu viabilitate ...

- “Nu mi se pare normal ca unul sa plateasca și unul sa nu plateasca. Datoriile sunt foarte mari și trebuie sa iau masuri de recuperare a lor. Pentru ultimele trei luni din ani nu am bani de salarii ...

- Viitorul, Dinamo și CSM Poli Iași se lupta in ultima etapa pentru calificarea in play-off. Astra este deja calificata in play-off, iar echipa lui Edi Iordanescu o va intalni sambata pe Dinamo, care are nevoie de victorie pentru a fi sigura de prezența intre primele 6 echipe. ...

- ”Vis-a-vis de punctele termice, chiar vreau sa va spun, este adevarat, suntem intr-un litigiu, ele aparțin in mare parte unui lichidator. Am avut o experiența in care am incercat sa organiza ...

- „Sa incercam sa fluidizam traficul in oraș. Acolo unde se poate evident. Ca unde avem linii de tramvai nu putem face nimic. Dar cateva strazi pot fi redimensionate ca sa mai putem sa eliberam din ...

- Declaratia zilei vine de la ministrul Energiei, Anton Anton. Intr-un interviu pentru Agerpres, ministrul a vorbit si despre proiectul reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda."Noi la Cernavoda am prevazut de la inceput sa construim patru reactoare. Am reusit sa construim unul, apoi am mai dat in…

- "Noi am trimis adeziune pentru Razvan Burleanu. Am trimis, ce sa va spun. O sa fie niste alegeri, o lupta crancena. Lupescu a venit cu ganduri indraznete, dar numai membrii afiliati vor decide pe ...

- ”Bani nu au fost, doar promisiuni, dl primar știe, s-au perindat mai mulți miniștri de-a lungul timpului, am obținut acum a patra autorizație de construcție. S-au alocat fonduri pe hartie doar, dar ...

- Simona Halep a ajuns marti seara la Cluj, pentru a fi alaturi de echipa de Fed Cup a României. Sportiva noastra va efectua în Ardeal un tratament revolutionar, lucru confirmat la sosirea pe aeroport.

- ”As spune ca sunt inca confuz, mai am multe de pus la punct. Degeaba zic ca mi-am facut o filosofie a mea despre fotbal, apare altceva si altceva, noi metodologii, mai sunt multe lucruri de pus la ...

- „S-ar putea sa fie și acest lucru, dar daca venea frumos și discutam, oricum aveam de gand in vara sa renunț pentru ca ma apropii și eu de pensionare și ma gandeam sa trec pe o funcție ...

- "Au spus ca e scump la hoteluri in Botosani si ca stiu ei un hotel mai ieftin la Suceava. Erau cu o masina straina. Cand am ajuns in camera, au incuiat usa... Unul dintre ei a inceput sa fie ...

- Liderul PSD Liviu Dragnea a relatat, luni, ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi "executat", iar Stanescu va fi "protejat" si va ajunge presedinte al social-democratilor.

- ”Aceste intrebari, din cate știu de la colegi, au fost puse și la comisii, au fost puse și aici și vad ca dl colonel totuși nu a ințeles nimic din ședința de astazi, decat faptul ca, incearc ...

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- „Paza este asigurata de catre Poliția Locala, nu mai poate intra nimeni in apartament. Geamurile au fost acoperite cu bucați din placaj din lemn, la fel ca in zona Primaverii. Ușa a fost reparata ...

- „Prezența de prevenire a domniilor voastre in școli este foarte importanta. Sau la activitați unde fara voi nu se poate, incepand de la parohii și unde nu de puține ați avut intervenții, la ...

- „Roțile tuturor utilajelor, camioanelor și vehiculelor care vor ieși din șantier vor fi spalate in așa fel incat sa nu murdareasca strazile din municipiu”, Marian Murariu, viceprimarul ...

- "Un prim-ministru precum Viorica Dancila, cu experienta consistenta in Parlamentul European, este un avantaj pentru Romania; va asigura o mai buna relatie si dialog cu Comisia Europeana, va determina ...

- Gabriel Enache e mijlocaș de profesie, dar Laurențiu Reghecampf și Nicolae Dica au decis sa-l foloseasca pe postul de fundaș dreapta. A incercat sa plece de la Steaua inca din vara anului trecut, atunci cand și-a anunțat impresarul ca nu mai vrea sa ramana la echipa roș-albastra, dar nicio echipa nu…

- „A fost un simulacru de gala și nu vorbesc in numele subprefectului Daniela Lozneanu, ci in numele omului Daniela Lozneanu, care a participat la o activitate și care spera sa se transpuna intr-o alt ...

- De 15 ianuarie, Academia Oamenilor de Știința din Romania sarbatorește, alaturi de intreaga națiune romana, Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. Ziua de naștere a geniului poeziei romanești, deopotriva unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii universale, constituie o data fundamentala…

- ”Oamenii nu pot sa lucreze din cauza ca este acolo o ciuperca și nu pot sa stea (...). Din cate știu eu ciuperca asta nu are leac, nu se poate distruge. Nu se poate. Am asistat intamplator la o ...

- „Nu mi-e frica pentru ca daca ești puternic poți invinge, iar mingea nu poate sa o scoata nimeni din poarta in cele patru etape, daca vom reuși sa marcam goluri valabile”, Cornel Șfaițer, ...

- „Aș avea rugamintea sa vorbim pe rand sa ne putem ințelege și daca avem ceva de spus sa spunem cu voce tare ca sa știe și colegii la ce ne gandim. Poate este un subiect interesant pentru toți, ...

- Premierul Mihai Tudose a amanat luarea unei decizii in cazul sefului Politiei Romane, anuntand ca i-a solicitat lui Bogdan Despescu sa prezinte, in urmatoarea saptamana, un plan de masuri legat de remedierea situatiei.

- ”Am primit un telefon de la un președinte de CJ care era nemulțumit ca el de ce nu? Raspunsul a fost foarte simplu: e ca la loto, n-ai jucat. N-ai scris, n-ai cerut, n-ai solicitat. Așa ca, inca o dat ...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu majoritatea…

- „Cei de la Poliția au ajuns acum, nu știu se tem, sunt timorați, nu știu ce se intampla cu ei. Ii spunea polițistului in fața: da, eu fur portofele. Și ii spun polițistului, dar acesta este un ...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu…

- „Nu știu din ce motiv nu sunt distribuite, dar am impresia ca nu sunt date procedurile. Dar este stabilit, in cadrul unei ședințe, se vor da fructe in școli incepand cu aceasta luna. Dar sa știț ...

- „Vreau sa stiu si eu cine sunt cei care m-au dat afara. Pana acum tot am asteptat sa primesc o hartie, dar nu am primit nimic. Ei au spus ca au fost o suta si ceva de oameni la sedinta, dar in ...

- ”Așa-zisul loc de parcare este de fapt o zona de protecție pentru trecerea de pietoni, nu este un loc de parcare marcat de Primarie. Cetațeanul care parcat acolo a folosit un truc pentru a gasi tot ...

- „Pentru perioada libera a sarbatorilor va rog pe toți membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența sa aveți telefoanele deschise in cazul in care se strica vremea sa puteți fi ...

- „Incercam. Dar alta solutie nu vad. Atata timp cat te suna oamenii si iti spun ca nu au apa de doua saptamani, eu ce sa le spun, ca-s prost? Nu! incerc sa promovez un proiect sa merg mai ...

- ”Chițibișca asta este in Centrul Istoric, locul este foarte bun, dar este prea mic și atunci am zis așa: dl primar o sa facem acolo o amenajare a unei expoziții, cum ar veni ne prezentam proiectul ...