Procurorii DIICOT Caraș-Severin au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a lui Florea Marius Bozdorog pentru savarsirea infractiunilor de trafic

- Polițiști aradeni au identificat doi tineri bauniți de trafic de droguri de risc. Unul dintre ei a fost depistat in flagrant, in Timișoara, in timp ce vindea 1,5 kg. de cannabis. Mai xact la data de 4 septembrie, polițiștii S.C.C.O. impreuna cu Brigada de Operațiuni Speciale Timisoara, sub coordonarea…

- Mai multi tineri din Iasi vor fi judecati pentru procurare de droguri de risc, in contextul in care au fost opriti in trafic de politistii de frontiera, dupa ce cumparasera droguri de la un dealer din Barlad.

- Andru Botezatu, un tanar care se ocupa de organizarea de petreceri tehno in diferite cluburi din țara a fost prins cand ridica plicuri cu droguri provenite din Olanda. Anchetatorii au stabilit ca tanarul originar din Neamț introducea drogurile la petreceri cu ajutorul unor fete, apoi le vindea. Potrivit…

Ce ar mai fi de zis despre seriozitatea cu care se executa, la noi, lucrarile de utilitate publica, atunci cand...

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat, pe raza municipiului...

- Un dealer de droguri de 30 de ani a fost prins de jandarmi in timp ce se pregatea sa iși plaseze marfa in zona Garii de Nord din Timișoara. Acesta avea asupra lui cannabis și pastile de Ecstasy.