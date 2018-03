Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press. Declaratiile…

- ''Retelele sociale si platformele digitale trebuie sa garanteze practici transparente si o protectie totala a vietii private si a datelor personale ale cetatenilor'', se afirma in textul concluziilor, consultat de AFP. Documentul urmeaza sa fie formal aprobat de catre liderii celor 28 de tari din…

- O ancheta judiciara a fost deschisa joi de un tribunal londonez pentru a determina circumstantele mortii exilatului rus Nikolai Gluskov, relateaza AFP. Nikolai Gluskov fusese gasit mort la domiciliul sau din vestul Londrei la 12 martie. Politia antiterorista britanica a declansat de asemenea o ancheta…

- La data de 20 martie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sprijiniti de politistii din Sebes, au identificat in trafic si indisponibilizat un autoturism, in valoare de aproximativ 20.000 de euro, dat in urmarire de autoritatile britanice.…

- "Sper ca in anii care vor veni ai presedintiei voastre, tara dumneavoastra va participa activ la toate activitatile Consiliului Europei", a declarat Thorbjorn Jagland intr-o scrisoare adresata lui Vladimir Putin pentru a-l "felicita cu ocazia realegerii". "Rusia este un membru important…

- O profesoara din nordul Londrei, Andria Zafirakou, a fost desemnata castigatoarea competitiei care alege cel mai bun profesor din lume, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Dubai, potrivit BBC, citat de News.ro.

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow,…

- Rusia va expulza diplomati britanici "in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC.Intrebat…

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o 'incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale' privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie, relateaza AFP. ''Aliatii…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat marti ca priveste "cu cea mai mare seriozitate" acuzatiile Londrei la adresa Moscovei in afacerea otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. "Cancelarul condamna ferm acest atac, afirmand ca priveste cu cea mai mare seriozitate…

- Politia federala a Indiei a arestat inca patru persoane suspectate in cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab si care este considerata cea mai mare frauda bancara din istoria tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- Autoritatile de la Bruxelles a catalogat discursul prim-ministrului britanic Theresa May privind viitoarea relatie a Regatului Unit cu UE ca fiind unul vag si care nu poate fi pus in aplicare, scrie The Guardian. Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, a spus ca faptul ca Marea Britanie a confirmat…

- Doi dintre tinerii arestati preventiv la inceputul lunii trecute, intr-un dosar de trafic de droguri, aduse din Spania, cu firme de curierat si expediate apoi in Anglia, raman in arest. Vineri, la Curtea de Apel Galati s-a judecat contestatia facuta de procurorii DIICOT – BT Vrancea impotriva solutiei…

- Marea Britanie nu se va razgandi in legatura cu decizia sa de a parasi Uniunea Europeana si in prezent politicienilor le revine sarcina sa puna in aplicare aceasta hotarare, a declarat vineri premierul britanic Theresa May. ''Nu ne vom gandi inca o data asupra Brexit-ului. Poporul britanic a votat pentru…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta.Potrivit Theresei May, este nevoie…

- Operatorul american de cablu Comcast, proprietar al NBC și al studioului de filme Universal, a facut o oferta de 31 de miliarde de dolari pentru grupul britanic Sky, pe care mogulul de presa Rupert Murdoch a agreat deja la finele lui 2016 sa il cumpere, scrie Reuters . Numai ca autoritațile din Marea…

- Fenomenul hibernal asa-numit "Bestia din Est" a lovit Marea Britanie luni dimineata, aducand ninsori, drumuri blocate si probleme de trafic, relateaza Press Association, conform agerpres.ro. In unele parti ale Marii Britanii frigul va fi resimtit mai puternic decat in Cercul Arctic, in conditiile…

- Autoritatile din SUA investigheaza Daimler, producatorul Mercedes, dupa ce au gasit un software instalat pe masinile acestora care ar fi putut sa ajute trecerea testelor pentru determinarea emisiilor de noxe la motoarele diesel, scrie Reuters care citeaza o publicatie germana a carei sursa sunt…

- Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte internationale privind reconstructia Irakului, gazduita incepand de luni de capitala kuweitiana.Pe de alta parte, seful diplomatiei kuweitiene Sabah al-Khaled al-Sabah a declarat ca la conferinta din Kuweit s-au facut angajamente pentru strangerea…

- Google a cazut la pace cu Uber in procesul privind mașinile care se conduc singure, dupa doar cateva zile de la inceperea procesului, timp in care au fost audiați Travis Kalanick, fondatorul Uber și fost șef al acesteia, și Bill Gurley – investitor in companie, scrie Reuters . Google va primi acțiuni…

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre autoritatile din Marea Britanie, dupa ce romanul a fost acuzat ca a proiectat si distribuit aparate (skimmere, n.r.) care pot fi copia ilegal datele de pe cardurile bancare cand sunt introduse in bancomate. Autoritatile l-au condamnat in absenta…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Afirmațiile sunt facute cu privire la mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert liber in acest sector, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie, transmite BBC, preluat de Agerpres. În 4 noiembrie, prinţul moştenitor Mohammad bin Salman a luat măsuri pentru a-şi consolida…

- Italia va depune apel la Curtea Europeana de Justitie impotriva deciziei autoritatilor europene de a muta Agentia Europeana a Medicamentelor din Marea Britanie in Olanda, a anuntat o sursa guvernamentala, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit...

- Marea Britanie va trebui sa accepte orice eventuale schimbari juridice pe care Uniunea Europeana le face în timpul perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, a declarat luni seara negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, informeaza Reuters. Barnier a reamintit Londrei ca înca…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Doi utilizatori ai criptomonedei bitcoin au fost amenintati cu arme si jefuiti la domiciliul lor din zona rurala a Marii Britanii, fiind fortati sa faca transferuri de criptomonede catre wallet-urile atacatorilor, potrivit Business Insider. Danny Aston si prietena sa Amy Jay, care conduc…

- Parlamentarul conservator Jacob Rees-Mogg i-a transmis ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, ca Marea Britanie va fi un "stat vasal" in perioada de tranzitie post-Brexit in cazul in care va accepta jurisdictia Curtii de Justitie a Uniunii Europene, scenariu negat de catre membrul Guvernului,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, spune ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, citat de Agerpres. Intr-un discurs sustinut intr-o comisie parlamentara,…

- O tanara mireasa jihadista a fost arestata cand s-a intors in Marea Britanie cu copilul nascut intr-o tabara ISIS din Siria. Presa britanica spune ca aceasta este prima din ceea ce autoritațile se așteapta sa fie un aflux de jihadiști care se intorc in țara dupa infrangerea Statului Islamic. O femeie…

- Pretul Bitcoin a avut o crestere super-exponentiala, iar riscul de prabusire sau corectie majora este semnificativ, a declarat Anders Nysteen, analist cantitativ la Saxo Bank, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei financiare, citat de Agerpres. “Când analizăm o acţiune…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a dat asigurari marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca blocul comunitar este "in continuare deschis" fata de o eventuala razgandire a Londrei in privinta Brexit-ului,…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a insistat luni ca Marea Britanie sa indice mai clar ce tip de relatie doreste sa negocieze cu UE dupa Brexit, relateaza AFP. 'Spuneti-ne ce doriti! Aceasta ar fi util', a declarat numarul doi al Comisiei Europene, întrebat de…

- O femeie de 27 de ani, din Marea Britanie, a fost arestata pe aeroportul Heathrow, dupa un zbor din Etiopia. Femaia este suspectata ca ar fi pregatit acte de terorism. A fost arestata și urmeaza sa fie dusa la o secție de poliție din sudul Londrei, unde va ramâne în custodia…

- Autoritațile din Malaezia au semnat miercuri un acord cu o firma americana specializata in explorare marina. Compania poate obține pana la 50 de milioane de dolari daca va gasi resturile avionului MH370 al Malaysia Airlines, intr-o noua zona de cautare aflata in sudul Oceanului Indian.

- Inalta Curte de Justitie de la Londra a inghetat activele detinute la nivel mondial de catre oligarhii ucraineni Igor Kolomoiski si Ghenadi Bogoliubov. Este vorba despre cel putin doua miliarde si jumatate de dolari, suma care ar recupera capitalul extras in 2014 de la PrivatBank, cea mai mare banca…

- Negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana au avansat, urmand sa treaca la etapa configurarii viitoarelor relatii bilaterale, dar liderii europeni au semnalat ca nu vor acorda Londrei un statut special post-Brexit, iar din ce in ce mai multi britanici vor ramanerea in UE.…

- Premierul australian Malcolm Turnbull a primit o amenda de 250 de dolari australieni (195 dolari americani) pentru ca nu purta vesta de salvare in timp ce se afla in barca sa gonflabila, in portul...

- Averea celor mai bogați 500 de oameni din lume a crescut cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, potrivit Bloomberg . Creșterea este de patru ori mai mare decat cea de anul trecut. Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, nu mai este cel mai bogat om, fiind depașit de catre șeful Amazon, Jef Bezos. Indicele…

- Probleme mari pentru printul saudit acuzat de coruptie! Acesta poate scapa pentru moment de puscarie doar daca ofera o garantie ametitoare. Autoritatile saudite i-au cerut 6 miliarde de dolari prințului saudit Al-Waleed bin Talal, aflat acum in inchisoare.Citește și: 28 de ani de la Revoluție!…