- Este o zi extrem de importanta pentru creștinii ortodocși! Astazi sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. In aceasta zi spun o rugaciune special pentru Maica Domnului, pentru a fi aparați de rele.

- Primaria Capitalei a aprobat și organizat o ”expoziție” la Arcul de Triumf care aduce atingere valorilor culturale și religioase impartașite de romani. Astfel, Iisus Hristos este pus intr-o imagine denaturata a sacrificiului Sau, iar Maica Domnului il ”alapteaza” pe Iisus cu o compoziție toxica. Prin…

- Adormirea Maicii Domnului este o sarbatoare ortodoxa si catolica celebrata pe 15 august in care se comemoreaza “moartea” Fecioarei Maria. Potrivit Sf. Traditii, Maica Domnului si-a trait ultimii ani pe pamant la Efes, alaturi de Sf. Ioan Evanghelistul. Ea nu a gustat niciodata moartea, ci pur si simplu…

- Sfanta Maria, 15 august 2019. Despre aceasta sarbatoare nu gasim informații in Sfintele Evanghelii, ci numai in Tradiția Bisericii. Potrivit acestei Tradiții, Maica Domnului a fost inștiințata printr-un inger de mutarea ei din aceasta viața: „Acestea zice Fiul tau: Vremea este a muta pe maica Mea…

- La inceputul secolului al XIV lea in apropiere de Marea Lavra, pe locul numit Vigla a vazut o cuviosul Marcu pe cand era la rugaciune pe Maica Domnului incojurata de sobor ingeresc si sfinti imprejur. Si povestind cele petrecute staretului Sf.Grigorie, acesta i a talcuit ca pe acest loc se va inalta…

- CALENDAR ORTODOX 2019. Prodromița este considerata o icoana neprețuita, facatoare de minuni, scrie libertateapentrufemei.ro. Care atrage zeci de mii de pelerini anual. Se spune despre aceasta ca nu ar fi fost zugravita din penel, de mana omeneasca, ci de un inger, dupa voia lui Dumnezeu. Tocmai din…

- Motto: „Cine este Aceasta,curata ca zorile si frumoasa ca dimineata? Este imparateasa rugaciunii, este rugaciunea intrupata!” (Ilie Miniat – „Panegric la Nasterea Maicii Domnului”) Inceputul anului bisericesc este impodobit cu stralucirea a doua mari sarbatori: primul, „Nasterea Maicii Domnului”, inceputul…

- In cuvantul introductiv al cartii ”Calator pe meleagurile credintei”, aparuta la Editura Niculescu, dr. Dan Mihai Barliba, care a calatorit in intreaga lume, in calitate de diplomat sau inalt functionar international, cu o activitate de jumatate de veac in domeniul relatiilor internationale, spune:…