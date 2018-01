Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cinci copii se declara multumit cu o relatie exclusiv online, fara sa întâlneasca niciodata persoana respectiva, este concluzia unui nou studiu preluat joi de Press Association. Analiza, realizata de organizatia nonprofit Internet Matters, scoate la iveala faptul ca unul din patru…

- La Timișoara are loc, de ceva timp, „Eye contact experiment” (experimentarea contactului vizual). Evenimentul a ajuns la cea de-a șasea ediție, iar zilele trecute a avut loc in studioul artouching, al artistei Livia Mateiaș. De ce s-au intalnit oamenii acolo, iar in trecut, in zilele cu temperaturi…

- Invațaturile lui Osho pot fi reprezentate ca un mozaic haotic, compus din elemente de budism, yoga, taoism, filozofia greaca, sufism, psihologie europeana, tradiții tibetane, creștinism ș.a. intrețesute cu propriile sale puncte de vedere. Insuși Osho a spus ca nu are un sistem, deoarece sistemele…

- Una dintre cele mai active artiste de la noi, Raluka a fost terifiata de tot ce inseamna sporturile de iarna. Deși a incercat tot felul de activitați spotive, printre care și aerobox, cantareței i-a fost teama mereu sa urce pe schiuri. Pe langa muzica, Raluka a declarat in repetate randuri ca a fost…

- Oamenii de afaceri din Romania si-au temperat optimismul, pentru 2018, in ciuda cresterii economice accelerate, iar multi dintre ei sunt chiar ingrijorati din cauza incertitudinilor care planeaza asupra noului an, cele mai grave probleme fiind cadrul fiscal, inflatia si deprecierea leului.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, dupa discuția cu șeful PSD, Liviu Dragnea, ca nu a fost informat de dorința premierului Tudose de a face restructurare. „Lucrurile importante le am in vedere și impreuna cu colegii mei asiguram funcționarea aparatului Senatului. Am vazut…

- Doi copii din satul Frumusica, Raionul Floresti, cu virstele de 7 și 10 ani, au fost declarați disparuți de bunica acestora in seara de 7 ianuarie curent. Oamenii legii au inceput imediat cautarile, insa minorii au revenit singuri acasa in dimineața de 8 ianuarie. In operațiunea de cautare a acestora…

- "Știți ca avem o relație de sinceritate. Așa sper ca o percepeți. Asta sunt și nu am cum sa fiu altfel. Sunt un pic mai tuflita. N-am schimbat decat trei cuvinte cu Lidia Fecioru la machiaj. Cand intra acolo, toata lumea este atenta la ce spune pentru ca vine cu un plus de energie. Nu apucasem sa…

- Da, da, ai facut de-a lungul timpului multe to-do list-uri cu ceea ce vei face de la început de an. Câte dintre rezolutiile de la început de an au fost bifate si scrise si pe lista de realizari la final de an? Ei bine, tocmai pentru a-ti atinge obiectivele propuse,…

- „In legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a persoanelor oficiale si oamenilor politici din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale la demersurile repetate ale autoritatilor moldovenesti pe marginea acestor…

- La intrebarea "Va este frica sa mai calatoriți cu metroul dupa crima de la Dristor 1?" au raspuns 9840 de persoane, mai precis: Da 24,23% (2384) Nu 75,77% (7456). Conform cifrelor, s-ar parea ca oamenii nu se tem sa mai mearga cu metroul dupa crima care ne-a cutremurat…

- Dupa ce „criminala de la metrou” a sfarsit viata Alinei Ciucu, fata de 25 de ani, oamenii care circula cu acest transport in comun au luat la cunostinta cele intamplate. O fotografie surprinsa de un pasager a facut valva printre oameni. Dupa ce oribila crima de la Dristor 1 a avut loc, unde Alina Ciucu,…

- Teama de a vorbi in public (glosofobia) este prezenta, in doze mai mari sau mai mici, in fiecare dintre noi. In timp ce unii reusesc sa-si infranga aceasta fobie dupa mai multe aparitii publice reusite, altii sunt mai retinuti si gasesc orice scuza pentru a evita acel moment ce le provoaca emotii puternice.…

- Președintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat vineri seara, la Bistrița, fiind prezent la conferința de alegeri a filialei Bistrița-Nasaud a partidului, ca in PSD, la ora actuala, "cuvantul de ordine este frica", "teama de a nu raspunde pentru prostiile pe care le-au…

- Relatiile romantice pot fi dificil de navigat, mai ales atunci cand acestea nu merg asa cum ne-am dori sau cum ne-am astepta ca acestea sa o faca. De obicei, spre sfarsitul lor, o persoana se trezeste brusc sau incepe sa-si dea seama ca nu mai este o prioritate in ochii partenerului. In schimb, a devenit…

- Cristina Tunegaru, profesoara de Limba romana care a avut numeroase declaratii critice la adresa sistemului de invatamant, a comentat, joi, pe Facebook evenimentul de la scoala din Teleorman, in care mai multi elevi au agresat fizic si verbal o profesoara. De altfel, unul dintre elevii agresivi a ajuns…

- Oamenii de știința de la Institutul de Astronomie al Universitații Hawaii au descoperit cauzele apariției unor planete uriașe, ale caror dimensiuni depașesc obiectele similare din sistemul solar, scrie publicația Science Alert. Cele mai multe exoplanete gazoase situate in apropierea stelelor parintești,…

- Patru luni de zile, 40 de oameni, stres zi si noapte, aproape cinci milioane de euro, toate pentru ca pe Muntele Mic, in zona Valsanu iubitorii sporturilor de iarna sa poata sa se simta bine. Si, la toate astea, acum se renunta o perioada, pana cand decide instanta ce se va face in continuare. De…

- Vremurile s-au schimbat, la fel si relatiile. Din nefericire, cele mai multe dintre acestea se termina cu despartiri sau chiar la notar. Oamenii nu-si mai acorda atat de mult timp, iar relatiile devin instabile.

- Andrei Simion, in varsta de 16 ani, si Cristian Tanasescu, de 18 ani, au socat intreaga Romanie dupa ce au ucis cu bestialitate un barbat care ii luase la ocazie, iar pe sotia lui au injunghiat-o. De la o zi la alta ies la iveala informatii halucinante. In cadrul unui interviu, tatal unuia dintre suspecti…

- In loc sa se pregateasca de sarbatorile de iarna, stau cu ligheanele in care acumuleaza apa și cu frica in san sa nu le cada tavanul. Este vorba de angajații din cinci instituții din Gagauzia, unde se repara acoperișurile.

- Un preot a fost amenințat cu cuțitul la gat și injurat, marți dupa-amiaza, la ieșirea din Spitalul Județean de Urgența Focșani. Potrivit martorilor, preotul, in varsta de aproximativ 35 de ani, ar fi fost in vizita la o persoana internata in spital, iar la ieșire, un barbat, in varsta de aproximativ…

- Cu atatea miliarde de oameni care traiesc astazi in lume, este greu sa credem in conceptul de "suflet-pereche". In timp, vedem ca oamenii perfecți nu exista și ca in orice relație vor exista suișuri și coborașuri.Pe de alta parte, putem vedea, și poate chiar experimenta, compatibilitate…

- Acrofobia este o teama atat de puternica incat poate duce la lesin. Frica de inaltime dusa la extrem este irationala si face parte din categoria fobiilor specifice denumite disconfort fata de spatiu si miscare, care impart aceleasi similaritati. Oamenii care sufera de aceasta fobie pot experimenta un…

- Viata grea pentru 40 de familii care locuiesc in apropierea Carierei Lupoaia. Oamenii primesc apa cu portia, peretii caselor au crapat din cauza excavarilor, iar fantanile au secat de ani buni. Un alt cosmar al localnicilor este fap...

- Un barbat de 49 de ani a fost incendiat, pe 13 noiembrie curent, de catre un amic de pahar cu care s-a luat la cearta. Crima a avut loc pe strada Dumbravei, cand chișinaueanul a fost stropit cu un lichid inflamabil si incendiat. Acesta a fost transportat de urgența la spital, dar a decedat peste cateva…

- Oamenii care se simt nesiguri in relații ajung sa faca lucruri iraționale. Dau un milion de mesaje sau iși suna partenerul pentru a-l verifica. Se intampla chiar sa ii verifice mesajele de pe Facebook. Chiar daca acestea nu sunt semnalele celor mai sanatoase relații, aceste comportamente sunt comune…

- Iata ce inseamna toate acele lucruri ciudate pe care le-ai observat insa nu stii cum sa le interpretezi. 1. A devenit obsedat cu achizitionarea de electronice Romancierul Charles Baxter a scris in cartea sa Burning Down the House: „Oamenii aflati intr-o stare mentala dezchilibrata au…

- BERBEC: In aceasta zi se finalizeaza ceva foarte important pentru tine pe plan profesional. Este posibil sa te retragi din funcția pe care o ai, funcție de conducere, sau sa mai reduci din sarcini pentru incepi sa obosești. Exista și varianta sa fii avansat și sa primești sarcini noi, deci,…

- Taur Mediul de lucru de la locul de munca este foarte animat și punctat cu note conflictuale. Fii prudent in relațiile colegiale, pentru ca exista riscul sa te implici in controverse gratuite. Ocupa-te numai de indatoririle tale și lasa-i pe ceilalți sa se ocupe de ale lor. Sanatatea este vulnerabila…

- Atunci cand sunt implicati in relatii de durata, femeile si barbatii sunt predispusi la infidelitate in perioade diferite. Oamenii de stiinta au facut numeroase studii, analizand sute de cazuri de relatii care s-au terminat din cauza tradarii.

- Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking, în vârsta de 75 de ani, sustine ca inteligenta artificiala reprezinta un pericol ce ar putea depasi inteligenta umana si ar putea duce la disparitia speciei noastre. „Ma tem ca AI va înlocui oamenii în totalitate'',…

- BERBEC Vei simti iubire prin toti porii in aceasta saptamana, ceea ce inseamna ca nu o duci deloc rau pe acest plan. Daca esti implicata intr-o relatie de curand, atunci e posibil sa apara unele gelozii nedorite. Atat timp cat se exagereaza cu posesivitatea, fie tu sau partenerul de viata,…

- Cu totii ne dorim langa noi un om care sa ne inteleaga asteptarile, dar, de multe ori, realitatea bate filmul. Relatiile sanatoase sunt astazi din ce in ce mai rare, deoarece oamenii se gandesc mai mult la ei, la interesele lor, la nevoile...

- ”OUG 13 este reinviata cu introducerea unui prag pentru infracțiunea de abuz in serviciu sau redefinirea infracțiunii. La OUG 13, doar oamenii ieșiți in strada i-a speriat. Le este frica de protestele de strada! (...) Dupa parerea mea, nu trebuie sa existe niciun fel de limita. Convenția de la Merida…

- Uneori tot ce trebuie sa facem este sa ne lasam purtați de Viața. Pentru ca avem alaturi de noi cel mai bun prieten pe care l-am putea avea vreodata, ingerul nostru pazitor: Spiritul nostru care ne vegheaza permanent și care ne poarta pașii pe calea evoluției noastre. Și chiar daca ne temem și chiar…

- De foarte multe ori vrem sa facem schimbari in viața noastra. Ne dorim o viața mai buna, vrem sa atingem anumit obiective, dar uneori nu știm ce anume ar produce schimbarea, ce ar face lucrurile sa se intample. Mie una mi s-a intamplat in trecut sa spun ”vreau, vreau, vreau”, dar de fapt sa nu realizez…

- Fiecare relatie are un aport la formarea sau la deformarea noastra, iar o relatie nesanatoasa ne impiedica sa fim autentici. Relatiile sanatoase sunt din ce in ce rare, deoarece oamenii se gandesc mai mult la ei, la interesele lor, la nevoile lor si nu mai au timp sau dispozitie sa le asculte si pe…

- Societatea în care traim ne-a învațat ca putem fi fericite doar într-o relație cu un barbat, cu care sa ne creștem copiii și alaturi de care sa îmbatrânim. Ei bine, fericirea poate îmbraca multe forme, iar de cele mai multe ori nu depinde de o persoana, ci de…

- Fobia este cunoscuta ca fiind o stare patologica de neliniste si de frica obsedanta, iraționala, ce adesea poate fi dusa la extrem. Despre fobie este foarte ciudat faptul ca doar gandindu-te ca este posibil sa te confrunți cu o anumita situație, se poate declanșa. Iar cel mai bun exemplu…

- Turiștii nervoși au trecut la amenințari. Directoarea unei agenții pagubite de Omnia Turism cu sute de mii de euro ne-a spus ce se intampla acum cu firma ei. A trecut o saptamana de la s inuciderea patronului de la Omnia Turism și panica domnește in continuare printre turiștii care aveau pachete turistice…

- Pentru a avea o relație sanatoasa și de lunga durata, trebuie sa existe comunicare și partenerii sa faca anumite compromisuri. Daca tu și partenerul tau treceți de a treia etapa a unei relații, inseamna ca aveți toate șansele sa ramaneți impreuna mult timp. 1. Fluturii in stomac. Momentul…

- Una dintre cele mai intalnite fobii ale oamenilor este frica de șerpi și cea de paianjeni. Cercetatorii germani au descoperit motivul existenței acestei fobii. Teoretic, in țarile cu economii avansate, indeosebi in cele vest europene, majoritatea oamenilor nu au intalnit niciodata vreun paianjen veninos…

- Agentia MEDIAFAX a contactat ministri din perioada indicata de fostul secretar în Ministerul Justitiei, Ovidiu Putura, ca fiind ascultati pe mandate de siguranta nationala, unul dintre ei, Varujan Vosganian, spunând ca s-a ajuns la o psihoza nationala,