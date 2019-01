Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul binomului PAS-PPDA la alegerile parlamentare din 24 februarie pentru circumscripția Calarași, Igor Munteanu, a indicat în declarația de avere ca deține un automobil marca Toyota Venza, fabricat în 2010. Potrivit acestuia, mașina a fost procurata tot în 2010, la un preț…

- Gimnaziul ”Ion Vatamanu” din Pirlița a avut parte de o mare surpriza in ajunul sarbatorilor de iarna. In ospeție le-a venit scriitorul Vasile Romanciuc, directorul editurii ”Cartier”, Gheorghe Erizanu, și bunul sau prieten, Igor Munteanu, profesor conferențiar, co-fondatorul IDIS ”Viitorul”, fost ambasador…

- Rata mortalitații infantile ramane in Romania de doua ori mai mare decat rata medie a Uniunii Europene, anunta Salvati Copiii, precizand ca principala cauza sunt nasterile premature. In judetele Botosani, Calarasi si Caras-Severin se inregistreaza cele mai multe decese in randul bebelusilor, relateaza…

- Nicolae Botgros, Eugen Doga și Maria Stoianov sunt personalitațile care au participat astazi la forumul „PDM pentru Moldova” desfașurat la Strașeni, pentru a susține candidatura lui Pavel Filip la alegerile parlamentrare pe circumscripția Strașeni. Premierul este originar…

- Meteorologii au emis noi avertizari nowcasting Cod galben de precipitatii mixte, polei si vant puternic, valabile in urmatoarele ore in 12 judete Muntenia si Moldova, relateaza agerpres.ro.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 23:00, se va semnala vant ce va atinge…

- Valeriu Munteanu sustine ca a luat aceasta decizie in semn de protest fata de faptul ca actuala conducere a PL a refuzat, in mod inexplicabil, sa participe alaturi de Blocul electoral ACUM la alegerile parlamentare din februarie anul viitor, informeaza Radio Chisinau. Valeriu Munteanu a anuntat ca…

- Liderul Partidului Platforma „Demnitate și Adevar” (PPDA), Andrei Nastase, susține ca Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și Partidul Liberal (PL) nu trebuie sa participe la alegerile parlamentare din februarie 2019. În schimb, unii exponenți ai celor doua formațiuni ar…

- PROGNOZA METEO NOIEMBRIE. Situata la hotarul dintre toamna si iarna, luna noiembrie mai pastreaza, cel putin in prima sa decada, caracteristici ale sezonului de toamna, dar treptat, spre sfarsitul lunii, lapovita si uneori ninsoarea anunta sosirea iernii. In noptile senine, frigul este adesea patrunzator,…