De ce au explodat chiriile în Iaşi Apropierea noului an universitar, dar si tendinta oraselor mari de a atrage tinerii din regiune, a dus, ultima perioada, la o crestere substantiala a chiriilor din Iasi. Expertii imobiliari evalueaza ca locuintele se inchiriaza cu preturi mai mari cu 10 – 15- mai mari fata de anul trecut, principalul motiv al acestei scumpiri fiind un principiu economic simplu: cresterea cererii. Nu doar studentii cresc cererea pentru locuinte de inchiriat, ci si tinerii din orasele mai mici di (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

