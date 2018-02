Dar pe CSM cine il judeca?

Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Judecatorilor din Romania, asociația profesionala non-profit a judecatorilor din Romania, avertizeaza intr-un document ca exista un potențial de colaps al magistraturii din Romania ca urmare a modificarii legilor justiției. Magistrații argumenteaza ca noile legi promoveaza mediocritatea, va…

- Tariceanu, despre scandalul de la DNA: Nu-mi imaginez ca in CSM nu se cunosteau aceste lucruri Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut miercuri ca exista anumite deficiente care tin de Parlament in structurile din sistemul judiciar, dar ca o parte dintre probleme tin de Consiliul Superior…

- Presedintele CSM, despre situatia DNA: Solicit urgentarea procedurilor Presedintele CSM, judecatorul Simona Marcu, a cerut, miercuri, public, institutiilor abilitate, urgentarea procedurilor privind situatie din DNA pentru a reda increderea cetatenilor in justitie. „Presedintele Consiliului…

- Reprezentantii societatii civile, alesi membri in Consiliul Superior al Magistraturii au luat act cu ingrijorare de lipsa de reactie a autoritatilor abilitate fata de dezvaluirile din mass-media privind actele de corupere grava a functiilor si atributiilor judiciare, referitor la cazul proceselor trucate.…

- Ape tulburi in peisajul justiției din Romania! Reprezentantii societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Romeu Chelariu si Victor Alistar, solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii care ar fi implicati in posibila trucare a anchetelor penale in cazul DNA…

- Reprezentantii societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Romeu Chelariu si Victor Alistar, solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii care ar fi implicati in posibila trucare a anchetelor penale in cazul DNA Ploiesti. Ei cer Inspectiei Judiciare sa urgenteze…

- PNL reactioneaza la decizia Curtii Constitutionale pe legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Dupa ce judecatorii CCR au stabilit ca exista cinci prevederi neconstitutionale in proiectul de modificare a legii, deputatul PNL Ioan Cupsa anunta ca vor urma alte sesizari. Declaratia…

- Magistratii Curtii Constitutionale au analizat sesizarea de neconsitututionalitate adresata forului in legatura cu Legea privind CSM-ul, ultima din pachetul celor trei legi ale Justitiei. Si au decis, marti, ca mai multe prevederi ale actului normativ adoptat de Parlament au fost declarate neconstitutionale.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat marti, pentru data de 30 ianuarie, pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal cu privire la modificarile aduse legilor 303 si 317 din 2004.Vezi…

- Dispunerea arestarii preventive trebuie sa fie o masura excepționala, și nu o regula, le-a amintit ministrul Justiției, Alexandru Tanase, judecatorilor, noteaza NOI.md. Mesajul a fost transmis dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii l-a demis astazi pe judecatorul Iurie Obada, cel care l-a plasat…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- 'Anul 2017 a fost caracterizat in cadrul CSM printr-o activitate considerabila si printr-o buna conlucrare, in ciuda disputelor si dezbaterilor care au avut loc, uneori mai aprinse. A fost caracterizat prin niste provocari fara precedent. Am o experienta in cadrul Ministerului Public, am urmarit…

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti a precizat, vineri, intr-un raspuns la solicitarea News.ro , ca nu a primit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe traducerea legilor justitiei, dar ca in cadrul ambasadei lucreaza ”numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la legile de modificare a statutului judecatorilor si al procurorilor, a legii privind organizarea judiciara si a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii. 0 …

- Senatorul UDMR Mures Csaszar Karoly, membru al Comisiei Juridice a Senatului, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca prin modificarea celor trei legi privind justitia din Romania nu se aduce atingere statului de drept, neexistand niciun articol care sa prevada politizarea justitiei,…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu articole din Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificate de Parlament, relateaza Digi 24.Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea…

- Toate cele trei propuneri de modifcari aduse legilor Justitiei – 303, 304 si 317/2004 – vor ajunge la cotroceni, in vederea promulgarii. Joi, plenul Camerei superioare a Parlamentului a dat unda verde celui dea-l treilea proiect din pachetul privind legile Justitiei, si anume cel vizand modificarea…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat miercuri doua legi controversate prin care se sporeste controlul puterii executive asupra sistemului judiciar, sfidand practic decizia luata cu cateva ore inainte de Comisia Europeana de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au inceput, marti seara, dezbaterile pe proiectul Legii 317/2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor. Dupa amendarea de catre comisie, proiectul de lege va intra in dezbaterea plenului Senatului.Miercurea trecuta,…

- Lucrarile Comisiei speciale pentru legile justitiei continua marti seara in acorduri de muzica clasica, melodii difuzate de reprezentantii USR, dupa ce au fost doua pauze de consultari. "Nu se pleaca acasa pana nu terminam amandoua legile", a spus presedintele comisiei, Florin Iordache, care s-a…

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache, a adoptat marți, 19 decembrie, un raport favorabil pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 12 voturi „pentru” și 5 „impotriva”.Proiectul merge la votul final din plenul…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…

- Grupul parlamentar al PMP a parasit marti plenul Senatului, ca urmare a respingerii prin vot a propunerii senatorului Traian Basescu de a fi retrase legile Justitiei de pe ordinea de zi. USR a solicitat, in prima faza, retrimiterea la Comisia de specialitate a legilor Justiției, apoi sesizarea Comisiei…

- 'Se intampla lucruri in sistemul judiciar din Romania la care Consiliul Superior al Magistraturii nu poate ramane inactiv. Propunerea mea de suplimentare a ordinii de zi vizeaza aderarea la mesajul presedintelui CSM transmis ieri, prin intermediul sectiilor deschise Parlamentului si plus adoptarea…

- Aproximativ 500 de magistrati de la mai multe instante si parchete din tara s-au adunat luni pe treptele de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a protesta fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale. Procurorii si…

- Consiliul Superior al Magistraturii i-a transmis, luni, presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache (PSD), o scrisoare deschisa in care precizeaza ca „Justitia trebuie sa ramana putere a statului, a oamenilor drepti”.

- Consiliul Superior al Magistraturii i-a transmis, luni, presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, o scrisoare deschisa in care precizeaza ca "Justitia trebuie sa ramana putere a statului, a oamenilor drepti". Stire in curs de actualizare. AGERPRES/(AS…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei – statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Votul final, in Senat, pe cele trei proiecte mari ar urma sa fie dat saptamana aceasta. In…

- Biroul permanent al Senatului a decis joi ca termenul de depunere a amendamentelor la proiectele de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) sa fie luni. Rapoarte comisiei sesizate vor fi finalizate pana marti, 19…

- Plenul Camerei Deputatilor a dat miercuri vot favorabil, pe articole, proiectului de modificare a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza raportului adoptat cu o zi in urma de comisia speciala pentru legile Justitiei, votul final urmand sa fie dat tot miercuri. Deputatii…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe articole miercuri, 13 decembrie, dupa ora 19.00, legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Este ultima lege din parchetul "legilor justitiei".Urmeaza votul final, dupa care legea pleaca spre Senat, camera decizionala. Stire in…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 13 decembrie, amendamentele la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Este a doua lege din pachetul "legilor justitiei", dupa legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Deputatii au intrat imediat in dezbatere pe amendamentele la legea…

- Plenul Camerei Deputatilor voteaza miercuri proiectele PSD-ALDE de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si de modificare a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

- Comisia speciala pentru legile justitiei a adoptat marti, 12 decembrie, un raport favorabil pe proiectul de modificare a legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ultimul act normativ din pachetul "legilor justitiei".Au fost 13 voturi pentru. Majoritatea PSD-ALDE a…

- Decizie neasteptata in cadrul forului parlamentar condus de Florin Iordache. Varianta scoaterii Inspectiei Judiciare (IJ) din subordinea CMS-ului si transformarea institutiei intr-una independenta, cum figura in prima faza initiativa de modificare a legii privind functionarea Consiliului Superior al…

- Super-imunitatea magistraților a ținut doar trei ore. Dupa ce au votat un amendament la articolul 42 al Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, parlamentarii din comisia speciala pentru legile justiției au schimbat schimbarea.La propunerea CSM, AMR si UNJR, cu sustinerea…

- Efectuarea urmaririi penale fața de un judecator sau procuror pentru infracțiuni savarșite in exercitarea atribuțiilor de serviciu sau in legatura cu acestea se poate dispune numai dupa incuviințarea Secției pentru judecatori sau procurori, dupa caz. stabilește un amendament adoptat, marți, de Comisia…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a adoptat marti, 12 decembrie, o modificare la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, prin care magistratii vor beneficia de o imunitate sportita.Daca pana acum sectiile CSM trebuia sa incuviinteze perchezitia, retinerea, arestarea…

- Unele propuneri "surpriza" din legile justitiei au fost lipsite de orice nota de fundamentare, nu au fost realizate studii de impact pentru acestea si nici nu au fost explicate de catre initiatori cauzele care ar genera nevoia unor astfel de modificari, arata Consiliul Superior al Magistraturii.

- Comisia speciala pentru legile Justiției a decis, luni, la dezbaterea modificarilor la legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, ca judecatorii și procurorii sa indeplineasca condițiile de vechime de 7 ani și sa nu fi fost sancționați disciplinar in ultimii 3 ani pentru a fi aleși in CSM.…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a respins luni un amendament care prevedea desfiintarea instantelor militare, in cadrul dezbaterilor la legea 304/20004 privind organizarea judiciara. Comisia a respins cu majoritate de voturi acest amendament propus de Consiliul Superior al Magistraturii…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a respins luni un amendament care prevedea desfiintarea instantelor militare, in cadrul dezbaterilor la legea 304/20004 privind organizarea judiciara.Comisia a respins cu majoritate de voturi acest amendament propus de Consiliul Superior…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a intalnit, marti dimineata, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Prezenti la discutie sunt si membri ai Consiliul Superior al Magistraturii, de la Parchetul General si de Agentia Nationala de Integritate. 0 0 0 0 0 0

- Parlamentarii comisiei speciale privind justitia au adoptat, vineri, un amendament referitor la numirea conducerii Înaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit caruia presedintele României nu poate refuza numirea acestora. Ieri, aceeași comisie a hotarât ca președintele țarii…

- CSM nu o va cerceta pe sefa DNA pentru incalcarea statului magistratului Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins solicitarea judecatoarei Gabriela Baltag de a pune pe ordinea de zi a sedintei de astazi problema participarii unor magistrati la o dezbatere organizata, ieri, de…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins miercuri solicitarea judecatoarei Gabriela Baltag de suplimentare a ordinii de zi pentru discutarea unei eventuale sesizari a Inspectiei Judiciare, care sa verifice daca prezenta procurorului-sef al DNA si a altor magistrati la dezbaterile organizate…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) invoca vicii "grave" de fond in susținerea avizului negativ dat propunerilor de modificare a legilor Justiției, in hotarare vorbindu-se, printre altele, despre dispoziții neconstituționale și transpunerea necorespunzatoare a unor decizii ale Curții…

- Scrisoarea adresata de catre reprezentantii Comisiei parlamentare care verifica aspecte ce tin de prezidentialele de acum 8 ani, cunoscuta in spatiul public drept Comisia “Sufrageria”, a ajuns la destinatie. Adica la sediul institutiei conduse de catre Tudorel Toader. De altfel, ministrul insusi a confirmat…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute marți raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Reamintim ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este cel care a cerut controlul,…