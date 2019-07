Daniel Zamfir a intervenit după anunțul lui Tăriceanu „Sigur ca puteți spune ca sunt subiectiv, dar e absolut corect ce spune #faraAbuzuri”, a scris Daniel Zamfir, miercuri, pe contul sau de Facebook, unde a și distrubit postarea liderului ALDE. Iata ce publicat Tariceanu: „Am decis sa intru in cursa prezidențiala și fac anunțul oficial și aici. Voi candida din partea ALDE și a tuturor celor care cred ca a venit vremea ca țara noastra sa depașeasca epoca experimentelor sociale. Soarta Romaniei trebuie sa fie in mainile politicienilor cu experiența și competența, nu a creațiilor de laborator, teleportate la Cotroceni prin jocuri de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

