Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea referitoare la respectarea statului de drept in Romania a inceput, miercuri dimineața, in Parlamentul European. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat miercuri, in Parlamentul European, ca Parlamentul Romaniei nu a dat semne ca raspunde recomandarilor primite…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat, luni, in timpul dezbaterii din Comisia LIBE privind situația din Romania, modificarea legilor Justiției, afirmand ca CE nu va ezita sa aduca „in fața instanței guvernul roman daca regulile sunt incalcate”. „Multi romani sunt ingrijorati…

- Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, dezvaluie ce jocuri se fac in Parlamentul European inaintea dezbaterii privind situația din Romania, deja criticata de Frans Timmermans. Pentru cei care mai sunt inca fascinati de modul in care functioneaza democratia in Parlamentul European:…

- Europarlamentarul Monica Macovei a trimis un e-mail prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in care i-a relatat ca președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut, duminica seara, Guvernului sa verifice modul de finanțare al anumitor site-uri de presa. Dezvaluirea a fost facuta chiar de…

- Platforma civica Romania 3.0, fondata de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, a lansat un apel național catre Parlamentul Romaniei, solicitand respingerea OUG 6/2016 a Guvernului Cioloș, desecretizarea și anularea tuturor protocoalelor incheiate de SRI cu instituțiile din justiție, dar și amnistie pentru…

- Romania va prelua președinția Uniunii Europene in ianuarie 2019, un pas important pentru o țara care a aderat la UE in 2007, iar acest lucru va impinge țara in centrul atenției la Bruxelles. Atunci cand Romania a devenit membru al UE, existau ingrijorari ca țara nu era pregatita, in ce privește nivelul…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca jandarmii nu vor raspunde oamenilor politici, ea precizand ca va prezenta in cadrul CSAT aspectele care tin de siguranta nationala, referitoare la mitingul de vineri, daca i se va solicita acest lucru. In plus, ministrul a atras atenția…

- Procurorii Secției Parchetelor Militare incepe audierile in dosarul in care este implicata fosta șefa DNA și fostul adjunct al șefului SRI Florian Coldea. Este vorba despre plangerea penala depusa de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir. Plangerea vizeaza acel protocol care a fost desecretizat. Un afacerist…