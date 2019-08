Stiri pe aceeasi tema

- Declar razboi impotriva criminalitații, a spus premeirul Vorica Dancila intr-o declarație extraordinara de la Palatul Victoria. Ea a facut apel apel la unitate, atat a forțelor politice, cat și a societații civile pentru lupta impotriva criminalitații. Premierul s-a declarat profund marcat de cazul…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a intrerupt programul politic pe care il avea sambata in judetul Bacau si a revenit la Bucuresti, unde ar urma sa aiba loc o sedinta extraordinara a Guvernului pe tema cazului de la Caracal, potrivit Agerpres.

- "Dupa cum stiti, autostrada Comarnic - Brasov este in parteneriat public-privat. Am avut solicitare din partea unei societati chinezo-turce. Eu am hotarat, impreuna cu colegii mei, sa scoatem din parteneriat public-privat, iar in prima sedinta de CSAT aceasta autostrada sa devina de importanta nationala…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a cerut, luni, ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, revocarea lui Narcis Neaga din functia de director general interimar al CNAIR, informeaza Guvernul. "În urma analizei din care au rezultat întârzieri nejustificate şi un slab management al conducerii…

- Guvernul Romaniei și Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (www.coalitia.org ) vor colabora pentru stimularea creșterii economice, care sa se reflecte și in imbunatațirea nivelului de trai al cetațenilor romani. Aceasta a fost concluzia intalnirii desfașurate astazi, la Palatul Victoria, intre prim-ministrul…

- O intalnire intre premierul Viorica Dancila, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si primarii unor localitati va avea loc miercurea viitoare, la sediul Guvernului. Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat marti, dupa intalnirea pe care a avut-o la Guvern cu premierul Viorica Dancila si ministrul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut vineri o audienta privata la Papa Francisc, aflat intr-o vizita de stat si o calatorie apostolica in Romania, in cadrul careia a evocat nevoia de unitate si solidaritate resimtita in prezent la nivelul continentului european. Potrivit unui comunicat…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat miercuri, la DC News Live, ca Guvernul se afla intr-un „impas” generat inclusiv de refuzul premierul Viorica Dancila de a cere Parlamentului restructurarea Executivului.„Suntem intr-o situatie de impas pentru Guvern, care cred ca nu este utila.…