- Premierul Viorica Dancila a vizitat, in Kuweit, Centrul Cultural Abdullah Al Salem, Centrul Stiintific, precum si Marea Moschee din Kuwait City, prilej cu care a evocat posibilitatea dezvoltarii relatiilor bilaterale in domeniile cercetarii-inovarii si subliniat ca intreaga comunitate musulmana din…

- In cadrul turneului in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit, intreprins de o delegatie guvernamentala, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat Stefan-Radu Oprea s-a intalnit la Ankara cu ministrul adjunct al Comerțului din Turcia, Gonca Yilmaz Batur, si cu liderii Uniunii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in timpul vizitei in Turcia și in Emiratele Arabe Unite a prezentat proiectele in parteneriat public-privat și ca președintele Recep Erdogan a prezentat interesul pentru construcția unui spital la Constanța. De asemenea, oficialii țarii Emiratele Arabe sunt interesați…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca presedintele Turciei si-a prezentat interesul pentru a construi un spital regional la Constanta, în parteneriat public-privat, iar o companie din Emiratele Arabe Unite vrea sa investeasca în România în parcuri…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca va dispune efectuarea unui control la spitalul din Calarași, unde a fost filmat un pacient care a fost lasat sa se tarasca in genunchi, in timp ce pe langa el trecea un infirmier. Ea a spus ca astfel de lucruri nu trebuie sa se mai intample.”Asigur…

- Premierul Viorica Dancila a avut marti o intrevedere cu seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresedinte si prim-ministru al Emiratelor Arabe Unite, conducatorul Emiratului Dubai, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe interesul comun pentru dezvoltarea relatiei bilaterale. Dancila efectueaza…

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, luni, cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in debutul unei vizite pe care o efectueaza in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit. "Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia si in Golful Persic, in Emiratele Arabe Unite si in Kuweit, state cu potential…