Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca nu a fost invitata la summitul UE de la Sibiu din data de 9 mai, precizand insa ca daca va primi invitatie, va merge.



"Nu pot sa va spun daca merg, nu am fost invitata. Daca voi fi invitata, voi merge. (...) Mi se pare totusi nepotrivit, ca sa folosesc un termen elegant, ca tocmai cei care au muncit atat pentru Romania, cei care au atras atatea aprecieri - nu numai din partea statelor membre, am vazut ca si alte state au facut referire la acest lucru - sa nu fie invitati la summit si, sa nu uitam un lucru, cand am deschis Presedintia…