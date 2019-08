Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la Constanța, ca nu a primit de la fostul ministru de Externe referatul privind rechemarea in țara a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, dupa ce Teodor Meleșcanu a acuzat-o ca a „ratacit” documentul.„Eu nu pot sa fac pierdut un document.…

- In legatura cu declaratia dnei prim-ministru Viorica Dancila potrivit careia nu a primit de la Ministerul de Externe nicio cerere de rechemare a ambasadorului George Maior, dl Teodor Melescanu face urmatoarele precizari: "Memorandumul privind propunerea de rechemare a dlui ambasador George Maior a fost…

- Fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu (ALDE), a afirmat ca premierul Viorica Dancila ”a ratacit” propunerea de rechemare a lui George Maior din postul de ambasador al SUA, procedeu la care premierul recurge cand primește documente pe care nu dorește sa și le asume. Declarația lui Meleșcanu survine…

- "Memorandumul privind propunerea de rechemare a dlui ambasador George Maior a fost trimis spre avizare prim-ministrului, prin posta speciala, la data de 8 mai 2019, asa cum rezulta din documentul de expeditie, urmand ca dupa avizarea de catre dna prim-ministru sa fie trimis presedintelui Romaniei.…

- Presedintele Iohannis a semnat decretele de numire a noilor ministri: Ramona Manescu – Externe, Nicolae Moga – Interne, Mihai Fifor – vicepremier. Președintele Klaus Iohannis a fost de acord cu cea mai recenta remaniere guvernamentala propusa de premierul Viorica Dancila. Șeful statului a semnat in…

- Premierul Viorica Dancila este convinsa ca președintele Klaus Iohannis va accepta propunerile PSD și ALDE pentru Ministerul de Interne, Ministerul de Externe și vicepremier.Citește și: Mutare de ULTIMA ORA a asistenților maternali care au crescut-o pe Sorina: adopția micuței, CONTESTATA…

- "Am propus CEx schimbarea ministrului Afacerilor Interne cu senatorul Nicolae Moga de la Constanta. Am luat act de dorinta ALDE de a schimba la Ministerul de Externe pe domnul Teodor Melescanu cu doamna Ramona Manescu si am propus pentru functia de vicepremier pe parteneriate strategice pe Mihai Fifor,…

- Ziua de luni va fi una decisiva pentru Guvernul Dancila. Daca in ceea ce privește lista ministrilor care vor pleca din Guvern aceasta este deja cunoscuta, in acest moment nu este foarte clar cine va fi pus in loc. Conform unor surse, in acest moment se negociaza in Guvern pentru remanierea guvernamanta.…