- Viorica Dancila, prim ministru si presedinte al Partidului Social Democrat, a fost desemnata astazi, candidat al PSD pentru alegerile prezidentiale, in cadrul Congresului extraordinar al formatiunii. Cei prezenti au votat in unanimitate pentru desemnarea Vioricai Dancila, votul fiind exprimat prin ridicarea…

- Viorica Dancila s-a adresat colegilor din PSD prin intermediul unei postari pe Facebook. Viorica Dancila se lanseaza cu un atac la Klaus Iohannis "Mulțumesc colegilor pentru susținerea manifestata atat de frumos și de energic astazi, in cadrul Congresului extraordinar al PSD! Am aratat…

- PSD a validat-o, sambata, in Congres, pe Viorica Dancila drept candidatul partidului la prezidențiale. Ea mulțumește colegilor pentru susținerea manifestata „atat de frumos și de energic” astazi, adaugand ca au aratat tuturor cat sunt de uniți și de hotarați sa caștige alegerile din toamna.Partidul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat miercuri ca a fost confirmat de conducerea formatiunii drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. "Am avut o lunga discutie cu colegii mei, o lunga dezbatere, in care le-am prezentat cateva dintre…

- Președintele PSD Viorica Dancila a postat un mesaj de mulțunire pe pagina personala de Facebook, prin care le mulțumește colegilor de partid pentru incredere și susținere.Citește și: Incredibil! Viitorul șef a CNAS a fost ANCHETAT de DNA „Mulțumesc colegilor din Comitetul Executiv pentru…

- Social-democratii se reunesc sambata in congres extraordinar, pentru a-si alege presedintele, presedintele executiv si secretarul general al partidului. Comitetul Executiv National al PSD a validat vineri candidaturile la functiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfasurare…

- Comitetul Executiv al PSD a validat azi toate candidaturile pentru Congresul de maine. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru functia de presedinte executiv, lasand cale libera pentru vicepremierul Daniel Suciu. Presedintele PSD va fi ales intr-un singur tur de scrutin, favorita fiind Viorica…

- Comitetul Executiv National al PSD ar putea stabili in sedinta de marti data la care va fi organizat un congres pentru alegerea noului presedinte al partidului si pentru stabilirea candidatului social-democratilor la alegerile prezidentiale, a declarat presedintele interimar al partidului, Viorica…