Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a fost luat la intrebari de catre deputatul sucevean Ioan Balan. Acesta i-a cerut ministrului sa prezinte un calendar de investitii in ceea ce priveste modernizarea caii ferate care face legatura intre Dornesti si Bucuresti.Solicitarea nu este una ...

- Daca tot vorbim cu elan si optimism despre presedintia romaneasca a Uniunii Europene, n-ar strica sa ne oprim asupra diverselor configuratii in care se intruneste Consiliul si asupra celor chemati sa le prezideze si sa asigure coordonarea permanenta a activitatii lor. E vorba de o serie de ministri…

- Actorul roman de comedie Nicu Constantin s a nascut pe 31 iulie 1939, la Eforie Sud, judetul Constanta si s a stins din viata pe 15 septembrie 2009, la Bucuresti. Acesta a fost angajat al Teatrului de Revista "Constantin Tanase", iar intre 1960 si 2000, a activat si a sustinut peste 9.000 de reprezentatii…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Refacand traseul parcurs de unul dintre predecesorii sai de la Cotroceni... PRESEDINTELE ILIESCU A PLECAT AZI INTR-O VIZITA OFICIALA IN TURCIA ESTE PRIMA DELEGATIE ROMANA LA NIVELUL CEL MAI INALT CARE CALATORESTE LA…

- Uniunea Naționala a Barourilor din Romania (UNBR) și Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ) au organizat, ieri, la Hotel Ibis din București, conferința de lansare a proiectului „Program de educație...

- Premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu reprezentantii Asociatiei Investitorilor din Romania (AIR) in Republica Moldova, printre subiectele discutate fiind si racordarea Republicii Moldova la Uniunea, transmite Guvernul de la Bucuresti.

- Liviu Pop: Nu cred ca trebuie sa ii raspund ceva doamnei senator Andronescu. Sunt surprins de reacția doamnei prin aceasta scrisoare. Mai ales ca discutam despre o guvernare foarte buna pe un program pe care am obținut voturile atat eu ca senator de Maramureș, cat și doamna ca senator de București.…

- Fiindca rezultatele de la Evaluarea Nationala au fost mai slabe decat cele de anul trecut, mediile de admitere au scazut si ele. In fiecare an Capitala continua sa adune mii de elevi in licee unde admiterea se face cu medii de 2 sau 3, asa cum reiese din raportul publicat de ISMB. Mai exact, la 21 de…