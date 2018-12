Dăncilă, întâlnire cancelar Austria. Declarații de ultima oră "Am abordat principalele provocari la nivel european, am vorbit depsre Brexit, o provocare importanta care a marcat Presedintia austriaca si care va marca si Presedintia Rotativa pe care o va detine Romania. Am discutat despre cadrul financiar multianual si chiar daca opiniile sunt divergenete pe anumite aspecte, se ipune o coopere stransa intre Romania si Austria. Am abordat si teme legate de migratie, terorism. Stiu ca opiniile sunt divergente si ca suntemf oarte divizati la nivel european. este greu sa gasesti o solutie pentru situatii diferite in statele membre, dar este de datoria noastra… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

