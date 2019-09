Premierul a vorbit despre "prezumtia de vinovatie", incercand sa explice de ce nu a sustinut Guvernul candidatura Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european, dar si despre faptul ca in afara tari nu este apreciat faptul ca "ne batem" romani contra romani. In plus, premierul a vorbit despre faptul ca romanii nu vor mai trai cu frica ca "li se va taia" pensiile si salariile si despre fiecare primar car (...)