Premierul Viorica Dancila da asigurari, intr-o postare pe Facebook, ca in PSD deciziile vor fi luate intotdeauna doar cu votul majoritatii si in forurile statutare ale partidului.



"Am avut o dezbatere constructiva astazi in sedinta CEx si multumesc colegilor pentru implicare. Mi-as dori ca toata lumea sa inteleaga ca deciziile in Partidul Social Democrat se vor lua intotdeauna cu votul majoritatii, in forurile statutare, prin consultari si dialog. Avem oameni de valoare in PSD, facem o echipa buna si trebuie sa ne ducem guvernarea la capat si sa ne pregatim pentru alegerile viitoare",…