Dăncilă, ANUNȚ tranșant: PSD nu va vota noul Guvern dacă va propune... 'Legat de guvernul care va veni, foarte bine, sa vedem in primul rand programul de guvernare, ca dincolo de componenta Cabinetului este important sa vedem ceea ce vor sa faca pentru oameni. Pentru ca daca vin cu taieri de pensii si salarii, daca vin cu oprirea programelor pentru primari, daca vin cu lucruri care nu se pliaza pe realitatea din Romania, cu siguranta PSD nu va participa la vot. Mai mult decat atat, s-au unit toate partidele ca sa dea jos PSD, sa se reuneasca si acum ca sa isi voteze guvernul', a spus Dancila la Romania Tv, intrebata daca PSD va sustine sau nu in Parlament noul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

