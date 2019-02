Stiri pe aceeasi tema

- Datele referitoare la evolutia ROBOR, prezentate de consilierul economic al premierului, Darius Valcov, sunt cele pe luna ianuarie, insa din data de 25 a aceleiasi luni tendinta din piata s-a inversat, iar daca s-ar folosi media tranzactiilor efective, ratele ar creste pentru luna februarie, a precizat…

- In primele 19 zile din luna februarie, media cotatiilor ROBOR la 3 si 6 luni a devenit mai mica decat media tranzactiilor efective, astfel ca, daca s-ar folosi acest indicator in calcularea ratelor, acestea ar creste pentru luna in curs, a declarat, marti, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al Bancii…

- Darius Valcov, consilier al premierului Dancila, acuza bancile ca au umflat artificial ratele populatiei, prin stabilirea indicelui Robor in lipsa unor tranzactii interbancare."Daca nu știați, in luna ianuarie, media cotațiilor ROBOR la 3 luni a fost 2,97 și la 6 luni a fost 3,27. Numarul…

- „Orice taraboi costa. Mișcarea aceea, care nu ne-a surprins, ne așteptam, a fost periculoasa, peste noapte. Leul era plimbat și a aparut o recomandare a unei banci mari: vindeți România! (...) Nu am avut momente ușoare. Recunosc. Nu pot nega ca am intervenit, pentru ca este prea evident,…

- Declarațiile lui Darius Valcov, consilierul premierului, referitoare la eliminarea ROBOR sau schimbarea modului in care este calculat acest indice denota grave confuzii privind piața monetara, susține purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei, Dan Suciu, care avertizeaza ca aceste afirmații…

- Dupa o lunga perioada de crestere pe parcursul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a inceput sa scada in ultima perioada si a ajuns la cel mai mic nivel din ultimele sapte luni. Astfel, potrivit Bancii Nationale…