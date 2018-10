Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla privind agricultura initiata de liberali a fost respinsa miercuri in plenul Camerei Deputatilor, precizeaza AGERPRES.S au inregistrat 150 de voturi impotriva, 93 de voturi pentru si 20 de abtineri.Motiunea intitulata Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea a fost dezbatuta…

- "Asa-zisele actiuni intreprinse de ministrul Petre Daea, de la aparitia primului focar de pesta porcina africana in Romania (iulie 2017) si pana in prezent, au demonstrat ca acesta nu dispune de calitatile, cunostintele, devotamentul si responsabilitatea necesare unui ministru in functie. Actuala…

- "Nu voi mai discuta niciodata despre acest episod urat in care unii vor sa se urce pe lacrimile de necaz ale populatiei, cautand sprijin electoral. Eu le spun foarte clar ca nu vor castiga deloc, iar castigul din necaz va fi cu urmari, pentru ca niciodata romanul nu trebuie sa se supere pe vecinul…

- Pagubele produse de incompetența conducerii ANSVSA sunt estimate la peste 3 miliarde de euro, informeaza digi24.ro. Reprezentanții Comisiei Europene îl contrazic pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a declarat ca autoritațile române au luat toate masurile pentru combaterea…

- Gradul de absorbtie pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) ar putea depasi 50% anul acesta, in conditiile in care in anii 2015 si 2016 nu a fost adus in Romania niciun cent, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta de…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, ii cere din nou demisia ministrului Agriculturii, Petre Daea, si sefului ANSVSA, Geromino Branescu, pentru „campania de incinerare a porcilor”, acesta sustinand ca animalele fiind omorate si aruncate in gropile don apropierea comunelor.

- Nemultumiti de modul in care statul roman administreaza criza pestei porcine africane, membrii Asociatiei Pro Consumatori (APC) organizeaza, joi, nu unul, ci doua proteste. Intre orele 11:00 si 13:00, membri ai APC vor picheta sediul Ministerului Agriculturii. Ulterior, protestul se va muta…

- „Ia te uita dom’ primare/ Ce de boabe clasa a I-a/ Are cucuruzul asta/ Care-i galban ca lamaia/ Da-mi si mie o parcela/ Sa muncesc, sa nu fiu trist/ In natura cea bogata/ Sa ma bucur ca exist”. Versurile nu-i apartin lui Nicolae Tandrau, dar se potrivesc de minune propunerii sale inedite: tanarul…