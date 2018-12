Dacian Cioloş vrea unirea Opoziţiei: Nu mai putem aştepta niciun lucru bun de la majoritatea PSD-ALDE In opinia acestuia, PSD este incapabil sa revina la o conduita etica si onesta in raport cu Romania. "Devine tot mai clar ca nu mai putem astepta niciun lucru bun de la majoritatea PSD-ALDE. Nu mai e suficient sa stam doar de paza la asalturile Guvernului asupra justitiei, a economiei. Este nevoie de un proiect care sa puna fortele politice din Opozitie la lucru impreuna, pentru ca PSD a confiscat total instrumentele institutionale si nu are nicio dorinta sa guverneze transparent si in interesul cetatenilor. Am avut o noua dovada a orbirii care a cuprins acest partid, incapabil sa revina la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

