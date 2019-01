Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a explicat din nou cum a fost infiintat partidul PLUS, precizand ca nu ii cunoaste familia lui Adrian Iordache, avocatul care a inregistrat formatiunea, si nici nu l-a interesat sa afle detalii despre aceasta. "Anul trecut am anuntat infiintarea unui nou partid, Miscarea Romania…

- Fostul premier Ciolos, actualmente membru al formatiunii PLUS, a considerat ca se impune sa iasa public cu unele clarificari, sustinand ca nu a colaborat nici cu Securitatea si nici cu servicii secrete. “Nu am absolut nimic ce sa-mi reprosez, ceea ce fac fac din convingere. (…) Nu am colaborat niciodata…

