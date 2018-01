Stiri pe aceeasi tema

- Americanca Venus Williams, finalista de anul trecut si cap de serie 5 la turneul de tenis Australian Open, va primi in primul tur replica elvetiencei Belinda Bencic, care nu a niciodata trecut de turul 2 in primul Grand Slam al anului, la Melbourne, relateaza site-ul competitiei. In absenta…

- Fostul tenisman german Boris Becker a declarat ca absenta americancei Serena Williams ofera oportunitatea aparitiei unui nou superstar in tenisul feminin. Williams a cucerit anul trecut la Melbourne al 23-lea Grand Slam din palmaresul sau, dar sezonul sau s-a incheiat la scurt timp, dupa…

- Celebra jucatoare de tenis Serena Williams a fost la un pas de moarte la nasterea fiicei sale, în septembrie anul trecut. Serena a povestit ca a fost supusa unei operatii de cezariana în regim de urgenta dupa ce ritmul cardiac al bebelusului a început sa scada în timpul…

- Caz socant la o gradina zoologica din regiunea Primorsk din Rusia. Un copil de doar doi ani a fost atacat de un leopard dupa ce s-a apropiat prea mult de voliera animalului. Micutul este internat in stare grava.

- Carutele neechipate cu semnalizari pe timp de noapte sunt in continuare un real pericol pe drumurile judetului, iar consecintele accidentelor produse din cauza slabei vizibilitati a acestora sunt dintre cele mai grave.Un astfel de accident rutier grav a avut loc duminica seara, un copil de 10 ani ...

- Serena Williams, de]in\toarea trofeului, a anun]at, ieri, c\ nu va participa la Australian Open, deoarece nu se simte suficient de bine preg\tit\ pentru a evolua la nivelul pe care-l dore[te la primul Grand Slam al anului. "Antrenorul meu [i echipa mea au spus `ntotdeauna: «Mergi la turnee doar c=nd…

- Serena Williams, 36 de ani, a anunțat ca nu va participa la Australian Open, deși era inscrisa pe tabloul principal. Americanca, 36 de ani, a caștigat turneul de anul trecut și urma sa revina pe teren dupa ce a nascut. Fostul lider WTA, actual loc 22, a jucat recent un meci demonstrativ, la Abu Dhabi,…

- Serena Williams, detinatoarea trofeului, a anuntat, vineri, ca nu va participa la Australian Open, deoarece nu se simte suficient de bine pregatita pentru a evolua la nivelul pe care-l doreste la primul Grand Slam al anului, informeaza Reuters.

- Un tanar de 18 ani, din comuna Moldovita, a ajuns in stare grava la spital, in urma unei batai in care au fost implicati mai multi tineri, in fata unei discoteci din comuna. Incidentul a avut loc in timpul noptii de luni spre marti, politistii Sectiei de Politie Rurala Vama fiind sesizati in jurul…

- La patru luni dupa ce a devenit mama, Serena Williams (22 WTA), fost numar 1 WTA, a revenit pe terenul de tenis cu ocazia turneului demonstrativ de la Abu Dhabi. Americanca a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (7 WTA), scor 6-2, 3-6, 10-5, in primul meci de tenis feminin din istoria turneului,…

- Talharul i-a indoit degetele de la maini pana i le-a fracturat, apoi a continuat calvarul rupandu-i urechile. Agresorul a abandonat victima, in momentul in care a observat ca in ciuda torturii nu a gasit nimic de valoare in casa. Grav ranit, septuagenarul a fost transportat la un spital din Iasi. La…

- Un copil de 3 ani din comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasaud, a ajuns, miercuri seara, la spital cu arsuri de gradele I si II pe o mana si pe un picior, dupa ce a tras de pe foc o oala plina cu lapte fierbinte pe el si s-a oparit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Noua oameni raniti de autobuzul care a intrat intr-un pasaj subteran din Moscova raman internati. Una dintre victime este in stare critica. Medicii sustin ca femeia, in varsta de 47 de ani, are traumatism cerebral si multiple fracturi.

- Doua trenuri regionale s-au ciocnit aseara în apropiere de Viena, accident în urma caruia doua vagoane au deraiat, 8 persoane fiind ranite, dintre care patru în stare grava, au anuntat echipele de prim-ajutor, potrivit AFP. Un bilant anterior prezentat de echipele…

- Un accident violent s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 6, in județul Timiș. O persoana a ajuns in stare grava la spital dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un tir. Accidentul a avut loc in zona localitații timișene Lovrin. Șoferul unui autoturism in care se aflau patru persoane […] Articolul…

- Graba din trafic, soseaua alunecoasa si vremea rea sunt cauzele principale ale accidentelor din vestul tarii. In judetul Caras-Severin au avut loc ieri nu mai putin de patru incidente rutiere, care s-au soldat cu persoane ranite si pagube materiale semnificative. Un sofer in varsta de 38 de ani din…

- Tanarul a fost batut de cei care asigurau paza unei sali de jocuri din sectorul 6, acesta ajungand in stare grava la spital, potrivit b1.ro. Dupa ce a pierdut banii, tanarul ar fi incercat sa se razbune pe aparate, iar angajatii salii au chemat firma de paza. Imediat, au aparut bodyguarzii.…

- Doi frati din comuna suceveana Ipotesti au fost implicati intr o altercatie, duminica seara, intr o statie de metrou din capitala Belgiei. Unul dintre ei a fost omorat, iar celalalt a ajuns in stare grava la spital.Cei doi romani, gemeni, au fost implicati intr o altercatie violenta produsa in statia…

- Trei persoane au fost transportate in stare grava la spital iar alte trei au fost ranite prin cadere de la inalțime dupa ce o punte pietonala care leaga catunul Valea Tisaului de localitatea de reședințaa, s-a prabușit sub greutatea unui grup de pietoni. Puntea pietonala ar fi cedat sub greutatea unui…

- Un barbat a fost adus in soc hemoragic cu elicopterul SMURD la un spital din Iasi, cel care a sunat la 112 fiind chiar atacatorul care a spus ca ar fi aplicat 20 de lovituri de cutit.Incidentul s-a petrecut, luni, la un bar din localitatea ieseana Coarnele Caprei, dupa un scandal iscat intre…

- Un barbat și copilul acestuia si-au pierdut viata, iar sotia se afla in stare grava in urma unui accident care a avut loc astazi la amiaza la Vadu Moldovei, pe DN 2. Accidentul a avut loc intre un autoturism in care se afla o familie cu un copil, si un microbuz, in care se afla […]

- Simona Halep a declarat, sambata seara, la finalul galei in care a fost desemnata cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2017, ca și-a dorit foarte mult sa ajunga pe locul 1 mondial, dar e conștienta ca de acum inainte va trebui sa munceasca și mai mult."A fost un an foarte, foarte…

- Miercuri, a fost anuntata lista jucatorilor si jucatoarelor direct acceptati la primul Grand Slam din 2018, Australian Open. Liderul WTA, Simona Halep, se afla in fruntea listei, pe care mai figureaza alte cinci romance: Sorana Cirstea, locul 37 WTA, Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA, Mihaela Buzarnescu,…

- Alexandru Hutuleac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru „ultraj” si „tentativa de omor”. Acesta a fost bagat in arestul Politiei sucevene dupa ce l-a lovit cu sabia in cap pe politistul Dan Ciprian Sfichi.

- Un bebelus a ajuns la spital cu arsuri ale cailor respiratorii, dupa ce parintii i-au dat sa bea apa din minibarul unui hotel de 4 stele din Covasna, insa s-a dovedit ca in sticla era o substanta...

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost numar 1 mondial si care a nascut o fetita in acest an, este pregatita sa revina in activitate la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, a anuntat directorul turneului, Craig Tiley.

- Caz șocant într-o localitate germana situata la 20 de km de Dortmund. O mașina și un imobil în care locuiau 33 de români și opt moldoveni au fost incendiate, în noaptea de joi spre vineri. Dintre cele 41 de persoane din cladire, 31 de persoane au ajuns la spital intoxicate…

- Simona Halep ii cedeaza coroana Serenei Williams. Jucatoarea din Constanța, in varsta de 26 de ani, termina cel mai bun an din cariera pe locul 1 WTA, dar spune ca nu se considera cea mai buna jucatoare din lume. Ii rezerva in continuare aceasta titulatura Serenei Williams, cu toate ca sportiva din…

- Doi tineri, de 22 și 23 de ani, au murit ieri, 25 noiembrie in urma unui accident rutier produs in apropierea satului Varvareuca din raionul Florești.Impactul violent a avut loc intre doua autoturisme.

- Un copil de doi ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Iasi, Nicolai Parlea a declarat ca un vecin a sunat la 112 pentru a sesiza incidentul.

- Dupa ce a nascut o fetita in luna septembrie, Serena Williams (36 de ani) revine in circuitul WTA. Jucatoarea americana intenționeaza sa-si reia activitatea la inceputul anului viitor, la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem din 2018. Simona Halep, locul 1 mondial, nu a fost deloc blanda atunci…

- Comitetul turneelor de Grand Slam a decis sa reduca numarul capilor de serie de la 32 la 16 incepand din 2019, informeaza AFP.Decizia se va aplica tablourilor feminine si masculine, pentru ca primele tururi la Wimbledon, US Open, Australian Open si Roland Garros sa devina mai atractive.…

- Un barbat originar din Republica Moldova a ajuns la spital in Portugalia, dupa ce a fost gasit in stare grava la data de 18 octombrie curent. Acesta a suferit doua intervenchii chirurgicale la cap și nu are memorie. O conaționala stabilita in Portugalia a scris pe pagina sa de Facebook ca barbatul…

- Un barbat originar din Republica Moldova a ajuns la spital in Portugalia, dupa ce a fost gasit in stare grava la data de 18 octombrie curent. Acesta a suferit doua intervenchii chirurgicale la cap și nu are memorie.

- Doi tineri au ajuns la spital in stare grava, iar o femeie a decedat, dupa ce trei automobile au fost implicate intr-un accident in lanț. Tragedia a avut loc in apropiere de localitatea Biruința, din raionul Sangerei, scrie today.md.

- Un moment de neatenție din partea tatalui a fost suficient pentru ca micuțul sa cada in gol de la peste 20 de metri inalțime. Copilul s-a apropiat de geam și a incercat sa se sprijine de plasa. Aceasta a cedat insa, iar micuțul a cazut.

- O tanara de 24 de ani din Chisinau a ajuns in seara de joi, 9 noiembrie, in stare grava la spital, fiind internata in sectia de reanimare. Asta dupa ce femeia a fost lovita de un taxi in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni de pe strada Cantemir din Capitala.

- Un taximetrist a fost retinut pentru 72 de ore, dupa ce a lovit o tanara ce traversa strada regulamentar. Accidentul a avut loc pe bulevardul Cantemir din Capitala. In urma impactului, femeia in varsta de 24 de ani a ajuns la terapie intensiva, fiind in stare grava.

- O tanara din capitala in varsta de 24 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovita de un taxi chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc aseara, in jurul orei 20:00 pe bulevardul Cantemir, din sectorul Centru al capitalei.

- Tragedie pe șoselele din Timiș! Seara trecuta a avut loc un accident grav de circulația pe raza localitații Lovrin. Un tanar de 22 de ani a calcat prea tare pedala de accelerație, a pierdut controlul autoturismului si s-a izbit violent de un gard din beton. In urma impactului unul din pasageri, un tanar…

- O noua aminare pe cazul fostului deputat Bolboceanu, din motiv ce acesta este internat in spital. El este invinuit de spionaj in favoarea Federației Ruse. Acesta se declara nevinovat. „Nu am ce comenta… In cazul dat chiar domnul avocat ar putea sa va dea mai multe informații fiindca, eu nu cunosc. A…

- Doi adolescenti romani, in varsta de 14 si 17 ani, si-au pierdut viata, iar alti trei cetateni romani au fost raniți, intr-un accident rutier produs in Italia. Accidentul a avut loc pe strada Cherio in localitatea Palosco, provincia Bergamo, miercuri dupa amiaza. Mașina in care se aflau cei 2 tineri…

- Un copil de șapte ani este la spital in stare grava, dupa ce a traversat drumul printr-un loc nepermis, o strada din Iași. Baiatul se juca intr-un parc de langa blocul in care locuiește, a traversat in fuga, nu s-a asigurat și a fost lovit de o mașina care circula regulamentar.

- Un minor de 17 ani a ajuns in stare foarte grava la spital, miercuri la primele ore ale dimineții, dupa ce s-a urcat la volanul unei mașini și s-a accidentat, ajungand cu autoturismul intr-un șanț. Adolescentul de 17 ani a consumat in prealabil bauturi alcoolice și, fara sa posede permis de conducere,…

- Un autoturism, în care se aflau doi adulti si doi copii, s-a rasturnat în afara partii carosabile, sâmbata dimineata, pe DN24B (DE581) la aproximativ cinci kilometri de Vama Albita.

- Un accident rutier grav a avut loc ieri dupa amiaza in intersectia de la ICIL Constanta. Un taxi a fost izbit in plin de o ambulanta aflata in misiune care transporta catre spital un pacient in stare grava. Patru persoane au fost ranite. O femeie pasager in taxi a ajuns la spital in stare foarte grava,…

- Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta noapte, in jurul orelor 04.00, pe raza satului Stupina, coumna Crucea, judetul Constanta. Pe fondul unei vizibilitati reduse din cauza cetei dense dou autoturisme s au ciocnit in trafic.In una din ele se afla o singura femeie, iar in cealalta doi…

- Accidentul a avut loc in acesta dimineața pe DN 69 Arad-Timișoara. Șoferul unei autoutilitare s-a angajat intr-o depașire, a acroșat un autoturism care circula din sens opus, dupa care a revenit pe banda sa de mers, insa a acroșat mașina pe care o depașise. Șoferul mașinii depașite a pierdut insa controlul…

- Continua problemele la centrul de plasament de pe strada Bocsei condus de consilierul local Oana Tyukodi. Un baietel de numai 10 ani a ajuns in stare grava la un spital din Timisoara dupa ce a suferit arsuri la nivelul fetei, pe gat, dar si la una dintre maini. Conform unor informatii primite din partea…

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineața in Reșița! O femeie de 35 de ani traversa strada, pe trecerea de pietoni, in momentul in care a fost izbita in plin de o mașina. Femeia a ajuns in stare grava la spital. Polițiștii ajunși de urgența la fața locului au stabilit ca șoferul, un barbat in […] The…