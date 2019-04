Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs joi la est de insula japoneza Honshu, conform Serviciului Geologic al SUA (USGS), transmite Reuters. Pana la aceasta ora, nu au fost raportate pagube materiale sau persoane ranite in urma cutremurului, care s-a produs la 174 de kilometri est de orasul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs miercuri dimineata in vestul Turciei, conform serviciului european de monitorizare a seismelor, citat de Press Association si Reuters. Potrivit datelor preliminare, epicentrul cutremurului a fost stabilit la o adancime de 10 kilometri, la circa…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 s-a produs in Peru, la o distanta de 67 de kilometri de localitatea Juliaca si la o adancime de 258 de kilometri, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat vineri de Reuters.AGERPRES

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 a fost inregistrat marti in insula indoneziana Java, fara a fi raportate daune, au declarat autoritatile locale, citate de DPA. Seismul a avut loc la ora 2:30 a.m. (17:30 GMT luni), cu epicentrul la 159 de kilometri sud-est de districtul Malang, potrivit…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs marti la 35 kilometri nord-nord-est de Agrihan, in zona Insulelor Mariane de Nord, relateaza agentia Xinhua citand Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Seismul a avut loc la ora 12:34 GMT. Epicentrul cutremurului…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs vineri la est de Filipine, au anuntat specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit carora nu au fost raportate victime si pagube materiale, informeaza Reuters. Acest cutremur de pamant s-a produs la adancimea…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in statul Chiapas din sudul Mexicului, cutremurul fiind resimtit pana in El Salvador, a informat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), citat de Reuters. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 68 de kilometri, in apropierea coastei…