Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in statul Chiapas din sudul Mexicului, cutremurul fiind resimtit pana in El Salvador, a informat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), citat de Reuters. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 68 de kilometri, in apropierea coastei Pacificului si granitei Mexicului cu Guatemala, a indicat USGS. Pe moment nu au fost raportate daune majore in Ciudad de Mexico. Unii dintre locuitorii capitalei s-au grabit sa iasa din cladirile de birouri si s-au adunat pe strazi.AGERPRES/(AS - autor: Ana Bigu, editor: Dana Purgaru, editor online:…