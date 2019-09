Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost ranite usor si doua moschei au fost avariate in urma unui seism cu magnitudinea de 5,7 produs joi in Istanbul, la doua zile dupa ce un alt cutremur cu magnitudinea 4,6 a zguduit cel mai mare oras din Turcia, a anuntat Observatorul Kandilli si Institutul de Cercetare Seismologica…

- Un seism cu magnitudinea de 4,5 s-a produs la ora 14.55, potrivit aplicatiei INFP. Cutremurul s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut magnitudinea de 4.5 pe scara Richter si s-a produs o la adancimea de 140 de km.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 6.8, reevaluata la 6.6 grade a fost inregistrat la 02.55 Ora Romaniei, in largul Insulelor Sandwich.Epicentrul a fost inregistrat la coordonatele 60.23 S ; 26.53 V, la 3538 km SE de Montevideo, Uruguay pop: 1,271,000 local time: 20:55 , 3655 km SE de Buenos Aires,…

- Cutremur cu magnitudinea serioasa, miercuri seara, in Romania. Seismul s-a produs la ora 20.17 si a avut loc in judetul Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea 3,8 si s-a produs la o adancime de 138 de kilometri.

- Un cutremur cu magnitudine 3,8 s-a produs marti dimineata in judetul Buzau, la cinci ore dupa ce un alt cutremur, de magnitudine 4,1, a zguduit zona Vrancea. Cutremurul de marti dimineata a avut loc la ora 5:23, avand o magnitudine de 3,8. Seismul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un seism cu magnitudinea de 6,3 grade s-a produs in cursul nopții de sambata spre duminica in largul prefecturii Mie din sudul insulei Honshu, anunta Centrul Seismologic European – Mediteranean (CSEM).Cutremurul a avut loc duminica la ora locala 03:31 (ora Romaniei, sambata, 21:31) la adancimea…

- Alerta! CUTREMUR IN ROMANIA! A AVUT LOC INTR-O ZONA NEOBISNUITA Cutremur intr-o zona neobisnuita, miercuri dupa-amiaza, in Romania. Seismul s-a produs in judetul Valcea, si a inregistrat magnitudinea de 2,1. Cutremurul a avut loc la o adancime de 13 kilometri. Acesta este primul cutremur care are loc…