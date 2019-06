Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs sambata seara la o distanta de 5 kilometri sud-vest de mica localitate Petrolia din nordul statului american California, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), scrie agerpres.ro.

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,5 s-a produs in nordul statului Peru, au anuntat duminica specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citati de Reuters, potrivit Agerpres. Cutremurul de pamant s-a produs la 180 de kilometri est in raport cu orasul Moyobamba,…

- Un seism cu magnitudinea 5,7, care s-a produs joi in largul coastelor Americii Centrale, a fost resimtit El Salvador si in capitala statului Nicaragua, Managua, informeaza Reuters. In urma seismului, multi dintre locuitorii din cele doua tari central-americane si-au parasit locuintele.…

- Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs marti dimineata in Papua Noua Guinee, tara insulara situata in centura de foc a Pacificului si care este frecvent afectata de seisme, informeaza Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de AFP. Cutremurul a fost inregistrat la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs vineri in nord-estul Insulelor Solomon din Oceanul Pacific, a anuntat Institutul de geofizica al Statelor Unite (USGS) citat de agentia Reuters. In urma seismului nu au fost raportate victime si pagube materiale imediate. Conform agentiei Xinhua,…

- Un seism cu magnitudinea 6,5 grade s-a produs marti in insula Samar din Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit Reuters. Sursa foto: earthquake.usgs.gov Pana la aceasta ora, nu au fost raportate persoane ranite si…

- Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs luni in centrul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), iar un martor a relatat pentru Reuters ca a vazut clatinandu-se mai multe cladiri de birouri in principalul cartier de afaceri din capitala statului, Manila.…

- Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs luni in centrul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Un martor aflat in capitala statului, Manila, a relatat...