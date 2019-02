Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 48 de persoane au fost ranite si aproape 350 de locuinte au fost avariate in urma unui seism cu magnitudinea 5,6 care a lovit joi insula indoneziana Sumatra, potrivit DPA. Cutremurul s-a produs la ora 6:25 a.m. (23:27 GMT, miercuri), la o adancime de 10 kilometri si a avut epicentrul la 38…

- Politisti din Targu Jiu au deschis o ancheta in urma unui scandal produs ieri la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu. O tanara de 26 de ani, in timp ce se afla internata in unitatea medicala, ar fi fost ...

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au intervenit, in ultimele zece ore, la 115 solicitari in urma fenomenelor meteorologice. Cele mai multe dintre acestea au fost pentru indepartarea unor copaci cazuti, fiind avariate 49 de masini.

- Un barbat de 46 de ani, asistat social a cerut ajutor pentru deszapezire, scrie virale.ro. Omul i-ar fi spus dispecerului ca pe o portiune de doua sute de metri de drum din fata curtii sale este prea multa zapada. Dar a fost invitat de dispecer sa puna mana pe lopata si sa curete singur zapada.…

- Raed Arafat spune ca va purta discutii la Ministerul de Finante in vederea acoperirii cu personal a structurilor de salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Unitatilor de primiri urgente si Serviciului de Ambulanta. "Avem nevoie de personal, iar acest lucru se va pune in atentia…

- "Reprezentantii serviciilor de ambulanta au inceput preluarea celor 300 de ambulante de urgenta de tip B 4x2, urmand ca alte 120 de ambulante de tip B 4x4 sa fie livrate serviciilor de ambulanta si SMURD, tot pana pe 17 decembrie", a scris Raed Arafat, marti, pe pagina sa de Facebook. El mentioneaza…

- Doi agenti de politie au fost raniti intr-un accident care a avut loc duminica pe DN 1, la iesirea din Porumbacu de Jos spre Brasov, in urma unei coliziuni dintre doua autoturisme, la fata locului intervenind echipaje ale SMURD si Serviciului Judetean de Ambulanta.