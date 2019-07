Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala venezueleana, controlata de opozitia fata de Nicolas Maduro, a aprobat marti reintegrarea Venezuelei in Tratatul Interamerican de Asistenta Reciproca (TIAR), o decizie care cauta sa acorde legalitate unei eventuale interventii militare straine in tara aflata in criza, relateaza…

- Adunarea Nationala venezueleana, controlata de opozitia fata de Nicolas Maduro, a aprobat marti reintegrarea Venezuelei in Tratatul Interamerican de Asistenta Reciproca (TIAR), o decizie care cauta sa acorde legalitate unei eventuale interventii militare straine in tara aflata in criza, relateaza…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro ar putea efectua o vizita oficiala în Rusia anul acesta, a declarat ministrul venezuelean de Externe, Joge Arreaza, scrie Mediafax, citând site-ul agenției Tass. "Cred ca președintele Maduro va vizita Rusia pentru a semna noi înțelegeri…

- Aparatul a aterizat pe aeroportul din Maiquetia, langa Caracas, cu o incarcatura de material medical si chirurgical destinat spitalelor publice venezuelene, a precizat guvernul.Aceste materiale medicale ar urma sa remedieze in parte severa penurie din acest domeniu in Venezuela, lovita…

- 'Incinta ambasadei a fost violata'', a declarat Maduro intr-o alocutiune televizata. Presedintele american Donald Trump ''este responsabil, in baza dreptului international, de aceasta incalcare grava, nu numai legal, ci si moral', a adaugat el. 'Niciun judecator din Statele Unite nu poate ordona…

- Adunarea Constituanta a Venezuelei, susținatoare a președintelui Nicolas Maduro, se pregatește sa ridice imunitatea deputaților Parlamentului, singura instituție condusa de opoziție, care au susținut marți revolta militara eșuata, a declarat duminica numarul doi al puterii chaviste, citat de AFP."Procuratura…

- Mike Pompeo si Serghei Lavrov se vor intalni, saptamana viitoare, in cadrul unei reuniuni a Consiliului Arctic programata in orasul finlandez Rovaniemi, pentru a discuta despre actualele probleme ale Venezuelei, precum și despre posibile soluții pentru stingerea crizei. Un oficial din SUA a declarat…

- Statele Unite au impus sancțiuni asupra ministrului venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, informand ca oficialii din Guvernul lui Nicolas Maduro vor fi trași la raspundere pentru acte de corupție, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Scandal URIAȘ la grupul…